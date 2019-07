I 25 anni di Amazon: dal garage di Bezos al negozio globale di ogni cosa di Biagio Simonetta

25 anni di Amazon, le mille sfide dell'impero di Bezos

4' di lettura

Era il 5 luglio del 1994 quando un giovane americano chiamato Jeff Bezos fondava Amazon. L'allora trentenne, cresciuto fra Houston e Miami, era del tutto inconsapevole che 25 anni dopo sarebbe diventato l'uomo più ricco del mondo. Aveva da poco lasciato il suo ruolo da vice presidente alla D.E. Shaw di New York, per trasferirsi sulla costa occidentale. E più precisamente a Bellevue, nello stato di Washington. Qui aveva comprato casa.

E nel suo garage si issò la prima insegna di Amazon.com, scritto con una bomboletta spray di colore blu su un rettangolo di plastica bianca. La freccia gialla che collega la lettera A e la Z presente nel logo attuale, arriverà molti anni dopo. E il significato non è mai stato chiarito.

La scelta del nome, secondo i racconti che arrivano da quelle parti, lo tenne sveglio molte notti. Bezos inizialmente aveva scelto Cadabra, ma l'assonanza con la parola cadavere lo fece desistere. Così pensò che per la sua azienda serviva un nome che cominciasse per A, in modo che la facesse comparire al primo posto nei vari elenchi. E sfogliando un'enciclopedia trovò Amazon, nome di uno dei fiumi più grandi al mondo. Oggi, 25 anni dopo, chiunque cerchi Amazon difficilmente si imbatterà nel fiume.

Una libreria online

L'idea iniziale era quella di vendere libri in tutto il mondo. Una libreria online. Senza scaffali, senza confini. Il piano aziendale prevedeva 5 anni di perdite. E Bezos mise in ballo i suoi risparmi e quelli dei suoi genitori per la fase di startup: 300mila dollari. Poi alcuni investitori decisero di puntarci lo stesso. I primi utili arriveranno solo nel 2001, ma intanto la bolla di Internet era scoppiata, e Amazon iniziava a crescere forte . L'approdo in borsa è datato 1997. Due anni dopo, nel 99, Amazon contava già oltre duemila impiegati (oggi dà lavoro a 566 mila persone, di cui oltre 5mila sono in Italia) e aveva valicato i confini europei.

Intanto la libreria più grande del mondo iniziava a commerciare CD, film, software, dispositivi elettronici di consumo, videogame, giocattoli e utensili per la casa. Nel 1998 Amazon è già l'esempio più concreto di eCommerce al mondo, e la rivista Time dedica a Jeff Bezos la copertina come uomo dell'anno. Il lancio del primo Kindle, lettore per libri in formato elettronico, è storia più recente: il device, dotato di uno schermo monocromatico di 6 pollici, arriva nell'ottobre del 2009. Ne seguiranno, negli anni, 15 nuovi modelli. Poi arriveranno i servizi come Prime, che ridisegnerà per sempre il mondo della logistica dell'eCommerce. O come Web Service, che racchiude tutta una serie di servizi di cloud computing e che oggi garantisce ad Amazon ricavi miliardari. Senza dimenticare Create Space (un sistema per pubblicare il proprio libro online) e Alexa, l'assistente intelligente che gira sui dispositivi Echo, sempre più diffusi nelle case degli utenti.

Nel 2017, l'acquisto di Whole Foods Market e lo scossone ai supermercati dietro casa. Tutte mosse che hanno aiutato Amazon a diventare un gigante da oltre mille miliardi di capitalizzazione in borsa. Ma Amazon oggi propone anche servizi come i Prime Video e Prime Music (che fanno concorrenza a Netlfix e Spotify), Amazon Photos (un servizio di storage che consente agli utenti di conservare le proprie foto in cloud) e il suo giorno delle offerte “Prime day” è atteso da milioni di utenti per cercare l'occasione giusta.