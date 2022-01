Dal Garda al Trentino, l’oro bianco prezioso per il benessere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elemento naturale prezioso fin dall'antichità, il sale, ricco anche di minerali, è ideale per contrastare l'invecchiamento cutaneo ed esfoliare l’epidermide; combatte la ritenzione idrica e, se inalato, contrasta i disturbi respiratori. Tra peeling e grotte di sale, alcuni suggerimenti per testarne i benefici dal Lido Palace di Riva del Garda alle montagne del Trentino nella catena dei Romantik Hotels.



La Stanza del Sale sul Lago di Garda

Nella Cxi Spa del Lido Palace di Riva del Garda - già buen retiro della famiglia reale dell'Impero Asburgico e di molta aristocrazia Novecentesca - c'è una Stanza del Sale con pareti in salgemma, minerale dal colore rosa, una temperatura costante di 30 gradi e lettini di rilassamento ad acqua, per sentirsi come senza peso, per una sensazione di benessere e relax che dura a lungo. Un trattamento rigenerante per la pelle e remineralizzante per le vie aeree. Il sale del Mar Morto viene poi utilizzato nei trattamenti di esfoliazione per il corpo sul pancone in tiepido corian, studiati per levigare la pelle con prodotti naturali, in preparazione a tutti i massaggi.

La grotta di sale all'Alpe di Siusi

Nella grotta di sale, scavata nella roccia, del Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (Bolzano) è stata versata una tonnellata di sale marino, che rende l'aria iodata e quindi benefica per chi ha problemi respiratori. Sull'acqua è stato poi creato un breve percorso di ciottoli levigati, distanti un passo l'uno dall'altro, che conducono a morbidi lettini di design di pelle su cui distendersi e rilassarsi dopo i trattamenti, accompagnati da musica soft, con il canto degli uccelli e il naturale mormorio dell’acqua che scorre dalle pareti. Per una pelle satinata si può scegliere il peeling al miele e sale con vinaccioli (con un miscuglio di vinaccioli, miele biologico dell'Alpe e sale). Già nel Medioevo i prodotti del vino venivano usati anche con uno scopo estetico. Il dolce calore della pietra calda ha un effetto rilassante. Il peeling elimina le cellule morte della pelle: fortemente consigliato prima di ogni massaggio o trattamento al corpo affinché la pelle possa assorbire meglio i prodotti e gli oli.

Bagno ipersalino vicino al Lago di Carezza

Nel cuore del centro benessere di 1.500 mq del Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (Bolzano) c’è una grotta salina nella quale campeggia una grande vasca per il bagno ipersalino a 35%, con un contenuto di sale al 28%. Le immersioni sono efficaci contro l'invecchiamento cutaneo, la tensione nervosa e le irritazioni della pelle. Piacevoli la sensazione dell'assenza di gravità e la vista panoramica sulle Dolomiti del Latemar e del Catinaccio, che si gode dalla grande vetrata. Si può poi provare il peeling alpino con estratti di fieno, arricchito con purissimi cristalli di sale rosa, che deterge la pelle in profondità e stimola la sua rigenerazione.

Dalla Sicilia alle Dolomiti

Nel centro benessere di quasi 3mila metri quadrati del Romantik Hotel Santer di Dobbiaco (Bolzano), una sferzata di vitalità è possibile grazie al potere detossinante del sale marino di Sicilia, esaltato dall'olio essenziale di menta piperita selvatica del Piemonte, che grazie alla sinergia con gli estratti vegetali di tè verde e radice di ginseng, regalano un effetto tonificante e rassodante. Sotto Sale Mei Spa è un rituale esclusivo dall'azione rilassante e antistress oppure Alkalines Mini Peeling ritual: per i popoli dell’antichità, come Egizi, Greci e Romani, i prodotti alcalini erano la base della cura del corpo. Il bagno alcalino rappresenta un bagno di benessere che aiuta a rilassarsi e a stimolare l’epidermide per rimuoverne le impurità. Il trattamento inizia con un peeling con sale alcalino, olio di mandorle o un olio essenziale Roseme, segue una doccia con un gel a base di arancia e mandarino.