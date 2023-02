Dal Gas un sollievo al saldo commerciale. Crollano gli acquisti dalla Russia

Che infatti a dicembre chiude in attivo di oltre un miliardo, secondo dato migliore del 2022 e comunque in progresso rispetto allo stesso mese 2021, chiuso in rosso per 1,5 miliardi.

Ferite che tuttavia rimangono ben aperte guardando a quanto accaduto nel corso dell’anno, se nel 2021 l’esborso italiano per acquistare dall’estero gas e greggio era stato pari a 63 miliardi, lo scorso anno siamo balzati a quota 140, più del doppio. E infatti, nel complesso del 2022, il saldo commerciale italiano è in rosso per 31 miliardi (primo passivo dal 2011) , a fronte di un attivo di 40 miliardi nel 2021.

Ad ogni modo l’inversione di rotta recente è netta e visibile soprattutto nei confronti della Russia, dove alla discesa dei prezzi si accompagnano scelte strategiche di diversificazione delle fonti: se l’intero 2022 si chiude con nostre importazioni di energia per 21 miliardi, in crescita del 61%, dicembre accelera il trend degli ultimi mesi e presenta negli acquisti da Mosca un -72%, quasi un miliardo e mezzo in meno rispetto a dicembre 2021.