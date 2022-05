Dal gelato vegano ai pomodori secchi sott’olio: l’innovazione di Callipo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalle conserve a gelati, il Gruppo Callipo continua sulla strada volta a valorizzare i prodotti della tradizione, ma innovando in campo biologico e salutistico. Una strada che ha portato a superare abbondantemente i 70 milioni di fatturato (già 67,4 milioni nel 2020 in aumento del 7,6% rispetto al 2019).

«Ritornare a Cibus significa riportare le eccellenze agroalimentari italiane sotto i riflettori di tutto il mondo e far conoscere e valorizzare non solo i nuovi prodotti ma la maestria e artigianalità che caratterizza le imprese del made in Italy. Elementi, questi, che identificano la storia e la tradizione stessa della nostra azienda. Tradizione e legame con il territorio devono, però, andare di pari passo con l'innovazione, per poter cogliere nuove sfide, e la resilienza, per poter affrontare le difficoltà della pandemia prima e adesso gli aumenti dei costi di produzione senza penalizzare i consumatori finali. Noi guardiamo avanti con ottimismo e ambizione per proseguire il nostro sviluppo e la crescita sul mercato interno e sull'export, che offre notevoli opportunità e su cui puntiamo molto», ha dichiarato Angela Neglia, direttore commerciale della Giacinto Callipo Conserve Alimentari.

E così le referenze si ampliano con i tranci di tonno con con l'olio extravergine di oliva biologico o il nuovo formato per le Alici del Mar Cantabrico. Dopo le confetture, le composte, la ‘nduja, il miele, i peperoncini ripieni e i taralli, il brand ’Dalla nostra Terra’, nato nel 2016 per valorizzare i prodotti tipici del territorio si arricchisce con i pomodori secchi di Calabria in olio di oliva.

E la tradizione, quella di Pizzo Calabro in particolare, per Callipo vuol dire anche gelato dove, dopo Puressenza, debutta il vegano Dairy Free, senza glutine, grassi idrogenati e ingredienti Ogm nei gusti nocciola, gianduja, bianco variegato alla fragola in barattolini da 310 grammi.