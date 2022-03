Dal Gemelli di Roma al Niguarda di Milano: ecco i 16 ospedali italiani nella top 250 mondiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il secondo anno consecutivo il Policlinico Gemelli di Roma è risultato il migliore ospedale italiano, secondo la classifica annuale del magazine Usa Newsweek che mette al primo posto l’americana Mayo clinic di Rochester. L’Italia è terza insieme alla Francia per presenze (10 ospedali nella top 150) dopo Usa e Germania. Oltre al Gemelli - 37esimo nella classifica - tra gli ospedali italiani più in alto in classifica si piazzano il Niguarda di Milano (50°), il Sant’Orsola Malpighi di Bologna (60°) e il San Raffaelle di Milano (80°). Il ranking tiene conto di una serie di indicatori di performance e delle risposte di decine di migliaia di medici e operatori e questionari ai pazienti e ha preso in esame 2.200 ospedali in 27 Paesi

Il Gemelli si conferma primo in Italia

Rispetto allo scorso anno, quando figurava al 45° posto nel ranking mondiale, quest'anno il Policlinico Agostino Gemelli - un polo sanitario che unisce assistenza, formazione universitaria e ricerca (è diventato un Ircss dal 2018) - guadagna 8 posizioni, salendo al 37° posto. «Questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo conferma la validità delle scelte di fondo assunte e del sistema di governo volto a coniugare l'attività didattica e di ricerca con quella assistenziale di un Policlinico Universitario», avverte il dg della Fondazione Marco Elefanti. «Quello appena trascorso - sottolinea Elefanti - è stato un altro anno difficile per il perdurare dell'emergenza pandemica che ha frenato e imposto un ridimensionamento di tanti nostri progetti. Questo non ci ha impedito di guardare avanti e di disegnare un futuro popolato di iniziative e progetti di rilievo internazionale, come il nuovo centro “Cuore” che sorgerà nei prossimi anni, accanto al centro “Brain” per le patologie neurologiche e al Cancer Center».

Gli altri ospedali italiani nella top 250

A guidare la classifica per Paesi - se si prendono in considerazione i primi 150 - ci sono gli Stati Uniti con 33 ospedali , seguiti dalla Germania con 14 e poi Italia e Francia con 10 ciascuno. La Corea del Sud ne ha invece 13 che si piazzano comunque tra i primi 100.Se si allarga la graduatoria alle prime 250 posizioni nel mondo oltre al Gemelli figurano anche il Niguarda di Milano, il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, il San Raffaele di Milano, l'Istituto clinico humanitas di Rozzano, l'Azienda ospedaliera di Padova, il Borgo Trento di Verona, il Policlinico San Matteo di Pavia, il Papa Giovanni di Bergamo, l'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, l'Ospedale di Parma, il Sacro Cuore di Verona, il San Raffaele Turro di Milano, il Molinette di Torino, il presidio ospedaliero Spedali Civili di Brescia

Come si costruisce la classifica del Newsweek

La classifica di Newsweek realizzata con «Statista Inc» tiene conto di una serie di «Key Performance Indicators», dei risultati di decine di migliaia di interviste a medici e professionisti sanitari e di questionari di client satisfaction sull’ospedale compilati da pazienti. Gli ospedali di tutto il mondo, compresi quelli top elencati nella classifica dei “best 250” di Newsweek, negli ultimi due anni si sono trovati a fronteggiare un enorme carico di lavoro, legato all'emergenza pandemica, che ha comportato anche ingenti spese (come quelle per la gestione di decine di nuovi posti di terapia intensiva, l'acquisto di nuovi ventilatori, ecc.), che hanno spesso mandato in rosso i loro budget. Ma quello che ha permesso ai ‘best hospital' di entrare a far parte di questo ranking – commentano gli esperti che hanno stilato la classifica di Newsweek – è stata la loro capacità, nonostante tutto, di erogare un'assistenza sanitaria di livello superiore e di continuare a fare ricerca e innovazione, anche in mezzo a scenari drammatici