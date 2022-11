Dal Giappone alla valanga tech: così cambiano i cicli di Borsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Tutta la roba migliore è fatta in Giappone». La frase, pronunciata dal protagonista di «Ritorno al futuro» Marty McFly quando si trova negli anni ’50, descrive in maniera impeccabile il modo di pensare di fine anni ’80 e della prima metà degli anni ’90: Made in Japan è sinonimo di qualità. Non stupisce dunque che, nel 1990, tra le 10 maggiori società per valore di Borsa al mondo ben sette fossero giapponesi. La più grande era a quei tempi la telefonica Nippon Telegraph & Telephone, che valeva sul...