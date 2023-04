Dal Giardino degli Horti al cappuccino botanico di Fiuri a Milano

Trovarsi a Milano per la settimana dedicata al design può fornire un assist botanico profumato e fiorito: quello di andare a scoprire il Giardino storico di Horti, a Porta Romana appunto tra via Orti e via Lamarmora. Si tratta di un parco di diecimila metri quadrati che a lungo aveva versato in uno stato di abbandono, mentre adesso si passeggia tra Tigli e Cedri del Libano. A progettarlo è stato l'architetto Michele De Lucchi scelto dai vertici di BNP Paribas. Le piante officinali sono a disposizione della collettività, che dunque potrà annusare e fare propri ciuffetti di Lavanda, Salvia, Artemisia, Calendula. L'antico complesso religioso di architettura ottocentesca che era destinato alla cura e ospitalità di poveri e anziani malati interagisce perfettamente con il verde. Intanto, è ormai cominciata la stagione della fioritura dei papaveri e altri fiori chiari che attraggono le api e gli altri insetti nmpollinbatori alla Biblioteca degli Alberi tra Piazza Gae Aulenti e il quartiere Isola: si può soggiornare all'hotel NH Collection di Porta Nuova per essere tra i primi al mattino presto a godere il parco pubblico contemporaneo più bello ed eclettico d'Europa. Per la colazione, il posto giusto è Fiuri Milano in Via Porro Lambertenghi: Laura, ex fioraia al camposanto, ha aperto il suo atelier caffè in stile vintage parigino dove si gustano torte e brioche accanto al suo banco in legno dove confezione mazzi: tra specchi, Succulente e Peonie, si gusta il cappuccino più botanico d'Italia.



