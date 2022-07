Dal Gottardo a Ginevra, la valle del Rodano a due ruote tra ghiacciai e vigneti

Il tratto in territorio elvetico, al netto dell'ascesa sul Furka, ha dislivelli contenuti (circa 1.200 metri di dislivello in salita); è in massima parte pianeggiante ed è quindi adatto anche per ciclisti poco esperti. Di tappa in tappa è utile monitorare il sito, che per i pochissimi tratti su strade trafficate indica l'alternativa di treno o battello.

Mistero e sacralità del Rodano

Sotto il Furka la prima meraviglia: la sorgente del Rodano. A partire dal 2000 il processo di scioglimento dell'omonimo ghiacciaio ha subito una forte accelerazione, assottigliando e restringendo il mantello. Ciò nonostante si può ammirare (ma ancora per quanto?) lo spettacolo del fiume che nasce come impetuoso torrente di montagna. È uno spettacolo che lascia ammutoliti e che ha una sua componente di mistero e di sacralità.

A Gletsch, poco sotto, il Rodano ha già cambiato aspetto. È un giovanotto nel pieno delle sue forze. Da Oberwald in poi inizia la ciclabile su itinerario protetto, che segue il corso del fiume, toccando borghi di pregio, come Niederwald, 45 residenti e tante casette in legno di larice annerito dal tempo.

Dopo qualche salita e un breve tratto nel bosco attraverso la gola di Binnaschlucht, in cui i meno esperti proseguiranno a spinta, il percorso scende verso Brig. La città deve la sua prosperità alla posizione strategica sulla strada che dalla Valle del Rodano sale al Passo del Sempione e da lì entra in Italia.

A Brig Kaspar Stockalper costruì nel Seicento il suo piccolo impero e il suo bellissimo castello grazie al commercio del sale, che fece di lui uno degli uomini più ricchi del suo tempo.