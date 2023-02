Dal Gran Premio di Formula 1 al polso: una serie limitata di soli otto esemplari

Ascolta la versione audio dell'articolo

È anche grazie a una partnership con un'azienda ad alte performance come Pirelli che il marchio ginevrino Roger Dubuis può fregiarsi di rappresentare l'Hyper Horlogerie, ovvero quel tipo di orologeria che, con un approccio molto contemporaneo nella ricerca di soluzioni tecniche ed estetiche per i propri segnatempo, vuole essere un'alternativa all'orologeria classica. L'Excalibur Spider Pirelli MT, modello dedicato ai 150 anni di Pirelli non poteva quindi essere altrimenti. Presentato nel weekend dell'ultimo Gran Premio di Formula 1 di Singapore (la gara si è corsa il 2 ottobre e a vincerla è stato Sergio Perez su Red Bull), questo orologio ha la cassa di 45 mm di diametro impermeabile fino a 50 metri in MCF (Mineral composite fibre) bianca e con la carrure in titanio, e un sofisticatissimo movimento meccanico a carica manuale con monotourbillon volante visibile a ore 7 dalla riserva di carica fino a 60 ore, segnalata in un indicatore tra le ore 9 e le ore 10, disegnato per ricordare quello della benzina delle automobili. E poi non poteva mancare il caucciù ricavato dagli pneumatici delle vetture vincitrici delle gare in Formula 1, utilizzato per il cinturino bianco con il logo del 150° anniversario.

Spiega Gregory Bruttin, Product Strategy Director di Roger Dubuis: «Vista l'importanza della ricorrenza per il nostro partner Pirelli, abbiamo lavorato insieme per creare un orologio adatto. Oltre alla gomma che abbiamo usato su tutti i nostri prodotti Pirelli e che è l'elemento principale che lega i nostri due marchi, il secondo aspetto fondamentale è stato l'intercambiabilità del cinturino, ispirato al Pit-Stop, quando in gara bisogna cambiare le gomme il prima possibile».

Il lavoro per realizzare questo modello è durato circa 18 mesi e ha comportato alcune soluzioni inedite per renderlo ancora più speciale: «Volevamo creare qualcosa di unico e il bianco è stata la scelta più ovvia: cosa poteva esserci di più sorprendente di una gomma bianca? Poi abbiamo lavorato per integrare il logo del 150° e per realizzare quegli elementi tipici della collezione, come la lunetta e la corona in gomma e gli inserti colorati».

Saranno solo 8 i pezzi di questo Excalibur Spider Pirelli MT, un numero ridottissimo che però, come dice Bruttin: «È l'ideale per mantenere quel tipo di esclusività che vogliamo quando produciamo modelli come questo con tourbillon. Questo ci permette di utilizzare tecniche più specifiche, come ad esempio la luminescenza del cinturino, che difficilmente si applicherebbero su serie più grandi». Per la cronaca il cambio del cinturino si può fare in un tempo davvero record, proprio come da Pit-stop.