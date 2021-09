Dal green pass ai doppi turni, le novità per la scuola in presenza

Quali sanzioni sono previste per chi non ha il green pass?

Sanzione dai 400 ai mille euro per chi, pur avendo l'obbligo, non ha il green pass. Per i docenti è prevista una sanzione aggiuntiva, dopo cinque giorni, della sospensione dal servizio e dallo stipendio. A controllare il pass saranno i dirigenti delle istituzioni scolastiche, ma anche i datori di lavoro (per esempio delle ditte che si occupano della mensa o della manutenzione). Previste sanzioni da 400 a mille euro sia per chi non ha il pass sia per i dirigenti e i datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli.

Studenti in classe nel primo giorno di lezioni in una scuola primaria di Torino (Ansa/Alessandro Di Marco)

POSITIVI IN CLASSE

Quali misure immediate sono previste se ci si accorge che c’è un positivo in classe?

In caso di sintomi di un alunno o di un docente indicativi di infezione da Covid-19 è necessario attivare immediatamente una procedura ad hoc. Lo studente deve essere immediatamente separato dal resto della classe, deve essere portato in uno spazio riservato e deve essere invitato a raggiungere immediatamente la propria abitazione. Dovrà essere attivata la procedura di segnalazione e di contact tracing da parte della Asl di competenza. Sarà la Asl a dover valutare l’ampiezza del cluster. La quarantena precauzionale è diversificata: scattano dieci giorni di quarantena per chi non è vaccinato e l’obbligo di tampone (con esito negativo) fra il 10° e il 14° giorno dall’ultimo contatto con la persona positiva. Se invece si è vaccinati è prevista la quarantena ridotta di sette giorni. Anche qui serve al termine un tampone con esito negativo.

In caso di focolaio Covid chiude l’intera scuola?

Chiude l’intera scuola solo se ci si trova in presenza di un focolaio da nuovo coronavirus. Sarà la Asl di competenza a decidere se chiudere l’intera scuola o mettere in quarantena singole classi. In caso di zona rossa o di rialzo dei contagi potranno essere chiuse le scuole e le lezioni proseguiranno in dad.