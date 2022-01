Dal Green Pass illimitato alle esenzioni dal vaccino: proroghe in arrivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Superamento del sistema dei colori delle regioni e proroga oltre i sei mesi della validità del green pass per chi ha ricevuto il booster. Il governo si prepara ad andare in questa direzione, allentando la stretta delle misure anti-Covid, analogamente a quanto deciso da altri Paesi.

Anche perché le vaccinazioni proseguono a ritmo sostenuto. I residenti in Italia che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, come emerge dai dati di Lab24, hanno superato la soglia dell’80% della popolazione. E sono arrivati al 53% quelli che hanno fatto la terza dose. Le nuove misure andranno ad ogni modo prima discusse a livello politico e poi inserite in un decreto.

Se ne parlerà quindi probabilmente la prossima settimana quando il quadro dovrebbe essere più chiaro su Governo e Quirinale.

Verso estensione durata green pass per chi ha booster

Dal 1° febbraio il green pass avrà validità sei mesi dall'ultima somministrazione. Ma c’è un problema. Le agenzie regolatorie Ema e Aifa non hanno per ora autorizzato la quarta dose. Calcolando che la somministrazione del booster è partita a metà settembre, a metà marzo ci saranno i primi italiani col pass scaduto nonostante abbiano fatto tre dosi.

Ecco perché il governo sta prendendo in seria considerazione l'estensione della durata del green pass per chi ha effettuato la dose booster. Per chi ha due dosi rimarrebbe la scadenza di sei mesi, per gli chi ha la terza dose potrebbe non essere previsto un limite. Prima di ogni decisione sarà comunque il Cts a doversi esprimersi per indirizzare le decisioni del governo.