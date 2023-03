Dal grill al vapore, con il microonde la cottura è combinata. Ecco quale scegliere

Il modello MWF427SL della Whirlpool, non ha il tradizionale piatto girevole e questo rende lo spazio interno, da 45 litri, più libero e usabile; oltre alla cottura a microonde è dotato del piatto Crisp per rendere croccanti pizze e torte e di una fase a vapore.

Per i più esigenti

Signature Kitchen Suite, il brand di lusso Premium di LG ha in gamma un gioiello, il combinato SKSLV240TS, un 30 litri da incasso e con un design particolarmente raffinato. Grazie al suo sensore di presenza, quando ci si avvicina, apre la porta automaticamente (molto comodo). Oltre alla cottura tradizionale, è dotato di quella a microonde e con vapore modulabile, tutti usabili combinazione. È un apparecchio di livello professionale poiché oltre a consentire una straordinaria varietà di combinazioni, consente di imparare man mano l'arte della cottura in forno “totalizzante”, in sostituzione cioè delle altre. Quindi si può cucinare a bagnomaria, sciogliere lentamente burro e cioccolata, e molto molto altro.

Si impara insieme a questo intelligente forno dove le microonde hanno il compito di garantire sempre una morbidezza speciale che custodisce la fragranza dei cibi più delicati.

Non manca lo spazio e il forno viene usato spesso per scongelare e cucinare senza grassi anche grandi porzioni e con grandi contenitori? Il modello Serie 600EVM8E8X della Electrolux è dotato di una adeguata capacità interna da 46 litri – di solito i microonde non superano i 30 litri – ed ha un grill di potenza elevata (1.100 euro).

Oppure il forno AEG serie 6000, KME525860M (1.300 euro), grande, potente, ha un grill che riesce a rendere croccanti anche grandi porzioni ed ha un funzionamento intuitivo: basta indicare il tipo di cibo e decide il tipo di cottura odi scongelamento secondo programmi reimpostati. I comandi sono del tipo pop-out, ha la sicurezza anti-manovre (per i bambini) e il grill da 2.100 watt con le resistenze reclinabili per la pulizia.

Comandabile a voce

Presentato da poco negli Usa, arriverà anche in Europa, un microonde della Faberware, il modello FM11VAB12, ha una potenza di 1.100 watt con 10 regolazioni ed è interamente attivabile a voce. Non si tratta di un controllo con assistente vocale basato su una piattaforma Cloud come per esempio Alexa ma di un sistema autonomo, che non richiede nessun collegamento a Internet e di conseguenza garantisce la tutela della privacy.