Dal kumquat al pomelo, gli agrumi esotici conquistano gli italiani

Il caviale di limone è un agrume raro autoctono dell'Australia. «Dal sapore acido e la consistenza croccante, non va cucinato, altrimenti la sua consistenza così particolare andrebbe perduta – così lo descrive Banco Fresco –. Con le sue quattro colorazioni (rosa, giallo, verde e rosso.), è ottimo con il pesce ma anche con formaggi delicati, viene spesso impiegato per realizzare particolari decorazioni su tartine. Grazie alle sue blande proprietà diuretiche e antisettiche, il caviale di limone favorisce la digestione». Inoltre «l'acido citrico, l'acido malico, l'acido gallico e le vitamine presenti nel frutto sono anche molto utili per il benessere della pelle ed è per questo che questo frutto viene utilizzato nella cosmetica per l'attuazione delle rughe e dei segni dell'invecchiamento».

Il pomelo, originario del sud-est asiatico, «si presenta come un frutto molto grande ed è il più antico dei frutti “originali”, quelli cioè da cui sono nati tutti gli altri. Solo da alcuni anni questo frutto è arrivato sulle nostre tavole e di consuetudine, si consuma al naturale o condito con sale, zucchero e paprika». È un frutto consigliato nelle diete ipocaloriche «per il suo potere saziante e l'essere un'ottima fonte di fibra alimentare» e «ha un notevole contenuto di vitamina C, attorno ai 60mg, un buon contenuto di vitamina A e una presenza non trascurabile di vitamine B1, B2, B3 e B6, mentre tra i minerali abbonda il potassio».

Tra i suoi “best seller” , oltre al bergamotto e al limone sorrentino, Banco Fresco ricorda poi la clemenvilla, una varietà di mandarino coltivato soprattutto in Spagna, che si presenta a forma ovoidale, di colore rosso, polpa sanguigna succosa dal sapore leggermente acidulo.