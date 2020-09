Dal lago di Resia al circuito Netflix Il campanile di Curon gira il mondo

La produzione è di Indiana Production, una delle principali case di produzione indipendenti che opera sia nel settore cinematografico, televisivo e in quello pubblicitario con uffici a Milano, Roma e Los Angeles. La società ha al suo attivo numerosi film per il cinema e per la televisione oltre a centinaia di spot pubblicitari.

La serie tv “Curon” è presente su Netflix, il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, con 183 milioni di abbonati paganti. Secondo i dati forniti dalla società Usa oltre 9mila persone hanno già lavorato in Italia per Netflix e sono pronti investimenti nei prossimi tre anni per 200 milioni per produrre serie, documentari e film nel nostro paese.