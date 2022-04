Dal lavoro al digitale, un decalogo per capire e parlare alla generazione Z

5) Burnout e Digital Detox: sempre connessi e sempre reperibili, in particolare in questi 2 anni. I casi di burnout, anche tra i più giovani, sono in forte aumento. Su questo fenomeno i social spesso creano delle gabbie di sentimenti negativi (effetto della eco-chamber) dove gli utenti ricevono sempre più contenuti che li fanno sentire ancora più preda di pressioni e ansie. Come fermare questo loop? Staccando la spina. Così da questa esigenza stanno crescendo realtà come Logout LiveNow, tour operator sardo che organizza i “digital detox”, ovvero delle esperienze senza smartphone e notifiche, dove ci si riconnette con sè stessi e si vivono momenti nella natura.

6) Metaverso: un insieme di spazi virtuali dove gli utenti possono vivere esperienze immersive tramite degli avatar. La GenZ e la Gen Alpha (dal 2010 in poi) ne sono attratti e ci stanno già sbarcando. L'idea di vivere il mondo online in modo più coinvolgente apre a tante possibilità e a nuove tecnologie. In questi “mondi virtuali” ci sarà spazio per tanti business e sarà un'area interessante per il recruiting dei talenti. L'importante è non giudicare e non disprezzare a priori questi ambienti su cui le aziende più smart si stanno già lavorando.

7) Cittadini Digitali: gli avvenimenti degli ultimi anni, dal black lives matter ai crimini in Ucraina, hanno confermato ai giovani di avere uno strumento inestimabile per far sentire la propria voce e costruire una società migliore: il digitale. Così le distanze si riducono e il supporto si moltiplica. Essere cittadini del mondo significa anche questo. Così sia il Ministero dell'Istruzione italiano che la Commissione Europea stanno promuovendo delle iniziative per allargare ancora di più questa consapevolezza che possiamo riassumere con l'etichetta #cittadinidigitali.

8) Twitch + Discord: due piattaforme social che stanno moltiplicando ogni anno il numero di utenti. Semplificando, Twitch è nata per i video in diretta del gaming e riesce a tenere un livello altissimo di attenzione. Per questo motivo diverse aziende stanno realizzando delle live dedicate al mondo del lavoro, per dare informare i ragazzi e avvicinarli al proprio brand. Discord, invece, è una piattaforma utilizzata inizialmente per chattare mentre si gioca online, su cui ora si parla di qualsiasi tema.

9) Flame: avviene in due occasioni principali: verso un'azienda che tratta male il candidato durante il processo di selezione o verso un brand che si espone su temi di diversity o sostenibilità con pura strategia e opportunismo. Flame significa bombardare i post con emoji come quella del pagliaccio o quella arrabbiata. Certi brand si difendono togliendo la possibilità di commentare, ma non è molto efficace. Questi giovani si organizzano e ne parlano male su WhatsApp, Instagram direct e Discord facendo crollare la reputazione dell'azienda stessa.