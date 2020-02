Dal lavoro a distanza allo stop alle trasferte, le misure delle aziende contro il coronavirus

Nuovo Coronavirus: 10 consigli per evitare il contagio

Le mosse di banche e assicurazioni

Ma la soluzione a cui è ricorsa la maggioranza delle aziende è, appunto, il lavoro a distanza. A cominciare dalle banche, che hanno distribuito kit preventivi anti-contagio presso le principali filiali. Intesa Sanpaolo ha disposto la chiusura delle filiali nell’area “rossa” con la possibilità per i dipendenti residenti nei Comuni interessati dalle ordinanze di «permessi retribuiti» o, appunto, di lavorare da casa. Così hanno fatto anche Unicredit e Banco Bpm. L’istituto milanese «sta inoltre valutando ulteriori misure di estensione dello Smart Working stesso» e ha sospeso tutti i corsi di formazione già programmati nella prossima settimana, le trasferte all’estero e più in generale ha raccomandato di limitare al massimo la mobilità sul territorio attenendosi con attenzione alla relativa normativa interna. Zurich ha chiesto di lavorare in smart working ai dipendenti di Milano, Brescia, Modena, Rimini, Padova e Torino anche se non ci sono casi di contagio tra i dipendenti. In generale, tutti hanno invitato a ripianificare le riunioni trasformandole in conference call, a sospendere i viaggi all’estero e in Italia verso le regioni coinvolte.



Smart working per Enel, Eni, Saipem e Snam

Tra i grandi gruppi già nei giorni scorsi Enel, Eni, Saipem e Snam hanno disposto lo smart working «fino a data da destinarsi per tutti i colleghi che lavorano o hanno residenza in uno dei comuni interessati da ordinanze pubbliche» relative al coronavirus. Mentre Leonardo ha sospeso «a scopo precauzionale e con effetto immediato» trasferte nazionali e internazionali. Al gruppo si è aggiunto Pirelli per il suo headquarter a Milano.

La sfilata di Armani a porte chiuse

Nella moda Armani ha chiuso per una settimana gli uffici di Milano e le sedi produttive che si trovano in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino e Piemonte. Giorgio Armani ha presentato la collezione della linea che porta il suo nome con una sfilata a porte chiuse. Scelta poi fatta anche dal marchio Laura Biagiotti. In Gucci ancora non è stata presa una decisione, così come da Versace, mentre Tod’s ha preferito optare per smart working e limitazione delle trasferte per qualche giorno.

Decreto Coronavirus, nei comuni focolaio stop a ingressi e uscite

Attenzione ai luoghi affollati: fabbriche e mense

In Fca e Cnh Industrial l’attività nelle fabbriche riprende regolarmente, con attenzione ai luoghi più affollati nelle fabbriche come le mense. Nelle tlc Vodafone ha ulteriormente intensificato le misure di controllo e prevenzione con il telelavoro per i dipendenti della sede del Vodafone Village di Milano, della sede di Padova e della sede di Bologna fino al 26 febbraio. «Da ieri (sabato 22 febbraio, ndr) - ha precisato l’azienda - sono state sospese tutte le trasferte di lavoro che devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione HR con il supporto del medico aziendale; i dipendenti sono stati inviati ad utilizzare la mascherina in caso di utilizzo di mezzi pubblici». Tim ha deciso di «sospendere gli interventi tecnici non urgenti nelle Regioni coinvolte mentre per gli interventi non rinviabili saranno adottate tutte le misure e dotazioni necessarie ai tecnici per operare in totale sicurezza». Così farà anche Wind Tre che ha inoltre raccomandato lo smartworking a chi lavora in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Friuli Venezia Giulia lunedì e martedì.

Ikea: esentati lavoro residenti Comuni coinvolti

«Alla luce dell’ordinanza emessa dal ministero della Salute e dalla Regione Lombarda, Ikea Italia ha provveduto a esentare dalle attività lavorative tutti i dipendenti residenti nei Comuni indicati dall’ordinanza, non tutti i dipendenti della Regione Lombardia ed è in contatto con ciascuno di loro per verificare le loro condizioni di salute». È quanto ha fatto sapere Ikea in una nota.