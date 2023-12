Dal lavoro notturno detassato ai cammini religiosi, le misure per il turismo in manovra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalla detassazione del lavoro notturno o festivo per i lavoratori del turismo alla nuova regolamentazione degli affitti brevi, passando per l’aumento della quota di Tax Free Shopping, risorse per sostenere il turismo “accessibile” alle persone con disabilità, gli impianti di risalita di sci e i cammini religiosi. E gli interventi per il Giubileo. In tutto la manovra prevede 260 milioni di euro per il triennio 2024-2026 che serviranno a rifinanziare i fondi destinati al turismo.

Turismo Magazine - 30/12/2023

Santanchè: manovra coraggiosa

Per il ministro del Turismo Daniela Santanchè si tratta di «un importante momento di raccordo che, da un lato, va a completare il percorso portato avanti quest’anno e, dall’altro, pone le basi per proseguire sulla strada tracciata nei mesi scorsi con misure necessarie ad accrescere il livello competitivo dell’offerta turistica italiana e a favorire la destagionalizzazione anche con interventi relativi al lavoro, come ad esempio la detassazione del notturno e festivi. Certi - prosegue Santanchè - che il lavoro da fare è tanto ma le misure prese, in un momento storico come questo, testimoniano l’attenzione di un esecutivo che mette il turismo al centro dell’agenda politica per la prima volta nella storia della nostra nazione».

Detassazione per lavoro notturno e straordinario

Tra le misure riguardanti il comparto del turismo inserite nella legge di bilancio 2024 c’è la detassazione del lavoro notturno e del lavoro straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere: un intervento che ha lo scopo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale. La misura, riferita al primo semestre del 2024, consiste in un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Affitti brevi, cedolare al 26%

Novità anche per gli affitti brevi: sale al 26% la tassazione per chi ha optato per la cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro di bollo sul contratto di locazione. L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una sola unità immobiliare indicata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Affitti brevi, cosa cambia dal 2024

Tax free shopping: possibile a partire da 70 euro

Al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana il governo cambia le regole per il “tax free shopping”: dal 1° febbraio 2024 viene drasticamente ridotto (da 154,95 a 70 euro)il valore minimo delle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della Ue, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell’Iva.