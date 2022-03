Dal lavoro alla scuola, il calendario del ritorno alla normalità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stop al super green pass - e quindi all’obbligo vaccinale - per gli over 50 sul posto di lavoro, quarantene solo per i positivi, addio al Cts e all’Italia “a colori”. Sono queste alcune delle novità contenute nel Dl riaperture, approvato dal Consiglio dei ministri. Ecco il calendario del ritorno alla normalità.

DAL 1° APRILE: over 50 al lavoro anche senza vaccino

Dal 1° aprile non ci sarà più l’obbligo di super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. A chi ha superato questa soglia d’età, per cui l’obbligo resterebbe in vigore fino al 15 giugno (con multa da 100 euro prevista), sui luoghi di lavoro sarà richiesto solo il certificato base (ossia basterà il tampone) come avviene adesso per gli under 50. La sospensione da lavoro e stipendio resterà solo per la fascia delle personale sanitario e i lavoratori di strutture ospedaliere e delle Rsa: in questo caso il prolungamento dell’obbligo è al 31 dicembre.

Addio green pass all’aperto

Dal 1° aprile per mangiare o consumare un caffè in un tavolo all’aperto, così come per le attività sportive, sempre all’aperto, non servirà più alcun green pass: né quello “base” né quello “super”.

Stop quarantene per contatto: isolato solo chi è positivo

Dal primo aprile saranno applicate a tutti le stesse regole sulla quarantena: non ci sarà più alcuna distinzione tra chi si è sottoposto alla vaccinazione anti Covid e chi invece non l’ha fatto. Nessuna quarantena dunque, anche per chi non si è vaccinato, a seguito di contatto con un caso positivo al Covid: dovrà rimanere a casa solo chi si è contagiato mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza per 10 giorni con mascherina Ffp2. Il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi.

Stadi e palazzetti a piena capienza

Gli impianti sportivi potranno accogliere il 100% degli spettatori ovunque dal primo aprile. Fino al 30 aprile, all’aperto, basterà il green pass base. Al chiuso, servirà il rafforzato. La mascherina Ffp2 resterà obbligatoria sia al chiuso sia all’aperto fino al 30 aprile. Per quel che riguarda l’attività sportiva dal primo aprile all’aperto non servirà nulla, ma servirà il green pass rafforzato per docce e spogliatoi. Al chiuso, servirà il rafforzato fino al 30 aprile.