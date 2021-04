Dal Lazio alla Lombardia, le Regioni che stanno per aprire la vaccinazione agli under 60

2' di lettura

Apripista è il Lazio. Nonostante il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Figliuolo abbia chiesto alle Regioni di non aprire le prenotazioni agli under 60 che vogliono vaccinarsi, dopo lo sblocco da parte dell’Ema delle 184mila dosi di Johnson e Johnson l’amministrazione Zingaretti ha deciso che dalla mezzanotte di lunedì 26 aprile chi è nato nel 1962-1963 potrà prendere appuntamento per la somministrazione. La regione sarà così la prima ad aprire i vaccini alla classe di età dei 59-58enni entrando di fatto nella fase 2 della campagna vaccinale, quella cosiddetta “di massa”. E se il Lazio ha fatto da apripista, non mancano le regioni che si sono messe in scia: Lombardia, Puglia e Liguria.

L’assessore D’Amato: noi non ci fermiamo

E a Figliuolo che aveva spiegato che prima di passare ai 50enni bisognava avere completato le vaccinazioni delle persone più fragili e le classi d'età più a rischio, «in proporzione tale da garantire la loro messa in sicurezza», l'assessore alla sanità Alessio D'Amato ha indirettamente risposto che, pur comprendendo la necessità che il commissario abbia uno sguardo a livello nazionale e cerchi di mediare con tutte le regioni, sono le altre regioni a dover raggiungere il Lazio, non viceversa. Di qui, la conclusione: «Noi non ci fermiamo, andiamo avanti e confermo che apriremo le prenotazioni la prossima settimana alle classi under 60».

In Lombardia vaccinazione over 50 dal 19 maggio

Il Lazio non è però il solo ad andare nella direzione di un’immunizzazione degli under 60.Anche la Lombardia gioca d’anticipo rispetto alle indicazioni di Figliuolo. Il 30 aprile apriranno sul portale le prenotazioni per gli over 50 (1.592.070 lombardi), da vaccinare a partire dal 19 maggio. Il 14 maggio si apriranno infine le prenotazioni per gli under 49 (4 milioni di lombardi) da vaccinare a partire dall'8 giugno.

In Liguria prenotazioni online dal 10 maggio

La Liguria ha già definito il calendario per classi di età. Le persone tra i 55 e i 59 anni avranno la possibilità di prenotarsi dalle 23 di lunedì 10 maggio (solo attraverso il sito) e dal giorno dopo ricorrendo agli altri canali.

In Puglia somministrazioni dal 3 maggio ma solo per persone con patologie

In Puglia dal 3 maggio partirà la somministrazione di vaccini per le persone con meno di 60 anni con patologie.