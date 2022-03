Dal Lazio al Molise, ecco come le regioni cambiano le addizionali Irpef

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Anche il Lazio e il Molise hanno rimesso mano alle addizionali Irpef. E lo hanno fatto a stretto giro dalla scadenza del 31 marzo prevista dalla legge di Bilancio per il 2022. Con la legge 231/2021 (articolo 1), infatti, è stato modificato il sistema di determinazione dell’Irpef (articolo 11 del Tuir), riducendo da cinque a quattro le aliquote applicabili e rimodulandole in relazione ai rispettivi scaglioni di reddito (le aliquote di tassazione sono 23, 25, 35 e 43%). Le Regioni devono adeguarsi alle nuove norme nazionali in materia fiscale entro il 31 marzo.

Lazio, ok a meno tasse: c’è anche bonus energia di 300 euro

Lunedì 28 marzo il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la proposta di Legge “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”, con cui viene aumentato a 296 milioni il “Fondo taglia tasse”, per la riduzione strutturale della pressione fiscale, rimodulando la spesa corrente per mitigare gli aumenti dei costi dell’energia e tutelare così i redditi più bassi. Si tratta del provvedimento attuativo della disposizione prevista all'articolo due della Legge di stabilità regionale, che aveva indicato nella data del 31 marzo 2022 il termine entro cui il Consiglio regionale doveva adottare un'apposita legge per la riduzione della pressione fiscale. «Con questo atto - ha spiegato il vicepresidente Daniele Leodori - restiamo al fianco di famiglie e imprese del nostro territorio. Confermiamo, infatti, l’esenzione dall’addizionale Irpef per i redditi sotto i 35 mila euro e introduciamo un “Bonus energia” di 300 euro per la fascia di redditi tra i 35 mila e i 40 mila euro. Per quanto riguarda le imprese - ha aggiunto Leodori - congeliamo l’applicazione, per molti settori della nostra economia, della maggiorazione dell’Irap. Prevediamo poi, dal 1 gennaio 2023, uno sconto del 5% sulla tassa automobilistica regionale. In questo momento di profonda incertezza la Regione - ha concluso il vicepresidente della Regione Lazio - mette in campo una manovra fiscale redistribuiva che porterà benefici all’80% dei contribuenti del Lazio. Infine, grazie a questo testo, rafforziamo il nostro impegno a supporto della candidatura di Roma a Expo 2030, partecipando attivamente alla costituzione del comitato promotore».

Loading...

Molise alza aliquota Irpef per i redditi sopra i 50mila euro

Il giorno dopo è stata la volta del Molise. Il Consiglio regionale ha approvato una proposta di iniziativa della Giunta Toma per adeguare l’imposta alla riforma fiscale inserita nella Finanziaria 2022 dal Governo Draghi e in vigore dal 1° gennaio. La strada prescelta è stata quella di un’aliquota Irpef più alta per i contribuenti molisani che dichiarano oltre 50mila euro di reddito annuo. Secondo Andrea di Lucente, consigliere regionale e presidente della Prima commissione (competente in materia), la variazione consentirà di ottenere «un introito ulteriore di 119mila euro per il 2023. Stessa somma per il 2024».

La proposta è stata approvata con 9 voti favorevoli, 5 contrari, 1 astenuto. Il Pd ha invece abbandonato l’Aula.