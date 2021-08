Dal Lazio alla Toscana, ecco le regioni pronte al vaccino libero per tutti

2' di lettura

La campagna vaccinale è ormai all’ultimo miglio. con la gran parte della popolazione già vaccinata, non servirà più prenotarsi ma chi non ha ancora ricevuto la dose potrà recarsi in un hub quando vuole e sottoporsi all’iniezione. Da un lato, i centri vaccinali hanno dosi disponibili e possono aprire a tutti, dall’altro questa strategia servirà a convincere chi finora non si è immunizzato, grazie alle ulteriori facilitazioni. Teoricamente sarà possibile vaccinarsi in qualsiasi momento. Dal Lazio alla Toscana, alcune regioni stanno facendo da apripista. Ma una maggiore flessibilità si riscontra un po’ ovunque.

Lazio: vaccino libero dal primo settembre

«Invito chi rientra dalle vacanze a prenotare il vaccino. Ci sono circa 350 mila prenotazioni e le disponibilità sono immediate» fa sapere l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. «Dal 1° di settembre - aggiunge - oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione».

In Toscana hub aperti a tutti da lunedi 30 agosto

Il governatore toscano Eugenio Giani è determinato ad aprire gli hub a tutti da lunedì 30 agosto, senza prenotazione. Le modalità del “vaccino libero” saranno comunicate a breve. Possibile comunque che già da lunedì gli hub vengano aperti a tutte le fasce di età, oppure che si proceda a scaglioni aprendo lunedì agli over 50, martedì ai quarantenni e così via per evitare eventuali affollamenti nei primi giorni. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di disciplinare le file con i numerini, aggiungendo ai prenotati negli hub chi arriva ad accesso libero.

In Veneto hub aperti sempre per molte fasce di età



È stato lo stesso governatore Luca Zaia a dire: «cominciamo ad avere magazzino. Quindi, ricordo a tutti i cittadini che hanno dai 12 ai 25 anni e oltre i 60 anni che possono presentarsi in un centro vaccinale senza prenotazione per avere la somministrazione. Sulle scadenze noi siamo rigorosi». Dunque, eccetto la fascia tra 26 e 59 anni, tutti gli altri possono vaccinarsi in qualsiasi momento.

In Sicilia open day fino al 14 settembre

La Sicilia proseguirà fino a martedì 14 settembre gli “open days”, l'iniziativa voluta dalla Regione Siciliana per incentivare la campagna di vaccinazione contro il Covid 19. La decisione di implementare ulteriormente l'attività è stata presa dall'assessorato alla Salute, in considerazione dell'aumento di positivi al virus. Le somministrazioni, che avverranno prevalentemente con i sieri Pfizer e Moderna, verranno effettuate in tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale, compatibilmente con l'attività già programmata. Prosegue, in contemporanea, anche il consueto e normale iter di prenotazione attraverso l'apposita piattaforma telematica.