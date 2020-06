Dal lockdown alla ripresa: i mercati attendono le prossime mosse della Fed Le condizioni finanziarie migliorano e gli sforzi della Banca centrale Usa sembrano rallentare: in occasione della pubblicazione delle proiezioni economiche, l’attenzione sarà rivolta alle prossime mosse di Riccardo Sorrentino

Fed: "Tassi zero fino a che l'economia non supera il coronavirus"

3' di lettura

Le attese non sono molte elevate. L’unico “evento” della riunione di giugno della Federal reserve sembra dover essere la pubblicazione – per la prima volta da sei mesi – delle proiezioni macroeconomiche e delle previsioni dei governatori sull’andamento dei Fed Funds rates nei prossimi mesi. Gli analisti credono che i “dots” – i puntini con cui vengono visualizzate queste stime – possano indicare tassi a zero fino al 2023: le aspettative sono quindi quelle di un orientamento ancora molto espansivo della politica monetaria.



Una politica appropriata?

Espansivo quanto, però? Il punto è questo. Sono passati pochi giorni da quando i singoli componenti del Fomc, il comitato di politica monetaria, lanciavano segnali di una prossima adozione della forward guidance – l’indicazione di tempi e quantità dei prossimi interventi – con qualche apertura, sia pure in prospettiva, verso il controllo della curva dei rendimenti. Non sono misure che saranno prese questo mese, anche per l’arrivo di dati macroeconomici migliori delle attese e da confermare e valutare. Sono però ancora attuali?

Base monetaria in frenata



LA BASE MONETARIA NEL 2020 Dati in miliardi di dollari. Fonte: Fred - St. Louis Fed Loading...

La Fed, da qualche tempo, sembra essere entrata in una modalità che potrebbe persino costituire un preludio a un tapering, una progressiva – ed eventualmente lenta – riduzione degli sforzi di politica monetaria. La base money, dopo essere aumentata a ritmi rapidissimi – fino al 16,5% in una settimana, tra il 25 marzo e il 1° aprile – ha poi rallentato vistosamente fino a tornare a ritmi di crescita simili a quelli pre-Covid.

Aspettative di inflazione in modesto recupero