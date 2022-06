Dal made in Italy al mecenatismo. Il collezionismo secondo Maria Manetti Shrem

Mi sono innamorata dell'Opera a 15 anni ascoltando La bohème cantata da Renata Tebaldi al Maggio Musicale Fiorentino. Da quel momento frequento l'ambiente operistico e sinfonico con grande passione. Ho imparato a comprendere il sacrificio degli artisti e con molti di loro ho intessuto profondi legami di amicizia (fra questi Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Mirella Freni). Anche per questo, ho cercato di trovare un modo per ringraziarli della gioia che donano al mondo ogni volta che vanno in scena. È dal mecenatismo per l'Opera che sono arrivata agli altri campi.

“Homme-oiseau (Man-Bird)” (1928), di Auguste Herbin. Courtesy Jan Shrem and Maria Manetti Shrem Foundation.

LA PASSIONE PER L'ARTE TI HA PORTATA A DAR VITA AL JAN SHREM AND MARIA MANETTI SHREM MUSEUM OF ART. QUAL È STATO IL PERCORSO?

A cinque anni dall'inaugurazione del nostro museo nel campus di UC Davis, Artnews ci ha incluso nella lista dei 25 migliori edifici museali al mondo degli ultimi 100 anni. Ho ricreato una vera bottega dell'arte rinascimentale nel cuore contemporaneo dell'Università, dove gli studenti possono studiare e lavorare a contatto diretto con una collezione di arte contemporanea variegata, e confrontarsi con artisti di respiro internazionale come Wayne Thiebaud, Bruce Nauman, e tanti artists in residence che ho iniziato a sostenere con un programma dedicato. Il rettore Gary May definisce il museo il gioiello dell'ateneo. È stata la mia grande amica e mentore, Margrit Mondavi, a darmi l'ispirazione; nel 2011, mi ha proposto di donare i fondi per avviare il progetto. Negli anni Sessanta le migliori università d'arte in America erano Yale e UC Davis. Vogliamo riportare l'università di Davis in testa e direi che siamo sulla buona strada.

PUOI RACCONTARCI DI PIÙ SUL PROGRAMMA DEL MUSEO IN EQUILIBRIO TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE?

Il museo vanta oltre 5mila opere tra sculture e dipinti. Ogni anno organizziamo due mostre che includono sia artisti affermati che emergenti. Abbiamo anche un programma di acquisizione e riceviamo risorse da 12 artisti che sono stati prestigiosi insegnanti del College of Art di UC Davis. In questi mesi ospitiamo una mostra della collezione di media art più importante al mondo: quella di Pam e Dick Kramlich, con pezzi scelti dalla nostra curatrice, Suzy Kantor.