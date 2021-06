Dal made in Italy la spinta per rialzare la testa

Gli appuntamenti

Percorso per il rilancio dell’economia italiana dopo la pandemia dell’ultimo anno che si articolerà in due eventi: un Pre-Summit Think Tank, in programma martedì 8 giugno, e il Summit di tre giorni, dal 4 al 6 ottobre. Appuntamenti che coinvolgeranno le più alte figure istituzionali, top manager di aziende ed esponenti dei settori più rappresentativi del made in Italy, oltre ad opinion leader internazionali. L’evento dell’8 giugno, in diretta streaming dalle ore 14.30 su ilsole24ore.com/anewcourse, porrà le basi per una riflessione sugli effetti del Recovery Plan e sulle opportunità di ripartenza del Paese.

Sarà l’occasione per fare il punto con i principali protagonisti del mondo istituzionale ed economico, tra cui il Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Ad aprire l’evento saranno il Ceo di Ft Group John Ridding e l’Ad del Gruppo 24 ORE Giuseppe Cerbone, seguiti dall’Europe Editor del Financial Times Ben Hall, il Direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis e il Direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini. Il primo focus sarà dedicato al Made in Italy e al Recovery Plan, con gli interventi del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, di Pierfrancesco Latini, Ceo Sace, Carlo Ferro, Presidente Ice, Pasquale Salzano, Presidente Simest. A seguire il Keynote Istituzionale a cura di Céline Gauer, Direttrice Generale Task Force per la Ripresa e la Resilienza della Commissione Europea.

Il focus sul sistema finanza

Il secondo focus sarà dedicato al sistema finanziario a supporto della ripresa e vedrà l’intervento di Luca Manzoni, Responsabile Corporate Banco BPM, e di Giovanni Sandri, Managing Director Head of Blackrock Italia. Seguirà il Keynote a cura di Maria Demertzis, Deputy Director Bruegel.