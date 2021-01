Dal manifatturiero all’ambiente, Biden spinge su Buy American e lotta al climate change Annunciato un rafforzamento del Buy American per i contratti federali, il Presidente all’attacco anche con nuovi decreti sulla transizione dal fossile di Marco Valsania

Annunciato un rafforzamento del Buy American per i contratti federali, il Presidente all'attacco anche con nuovi decreti sulla transizione dal fossile

Manifatturiero e ambiente. Alla seconda settimana da Presidente, Joe Biden alza il tiro su due promesse centrali della sua agenda. Ha fatto scattare nuovi decreti sul Buy American volti a rafforzare l'industria domestica, grazie a commesse federali che sempre più la favoriscano. E ha in programma i primi interventi sul settore petrolifero, che limiteranno le attività di trivellazione nello sforzo di accelerare una transizione a fonti di energia pulite e rinnovabili.

Mercoledì Biden richiederà che venga approntato un divieto, sui terreni di proprietà federale, a permessi per l'estrazione di gas e greggio. In gioco è l'ampiezza di una simile messa al bando, che rappresenterà nei fatti il decollo dell'agenda ambientale della nuova amministrazione all'interno del Paese. Il neo-Presidente ha già annunciato, a livello di impegni internazionali, che gli Stati Uniti rientreranno nell'accordo Onu di Parigi per la lotta al cambiamento climatico.

Ambiente e sicurezza nazionale

Accanto ai limiti alle nuove trivellazioni sulle vaste aree demaniali, Biden decreterà anche che entro il 2030 il 30% dei terreni e dei bacini acquiferi federali vengano protetti. Creerà poi una task force per preparare un piano di riduzione delle emissioni dell'effetto serra e definirà il cambiamento climatico alla stregua di una priorità di sicurezza nazionale. Numerose commissioni all'interno di diversi ministeri saranno focalizzate su questioni ambientali, dalla creazione di posti di lavoro e questioni di giustizia e discriminazione nell'impatto sulle comunità dei danni ecologici.

Dieci miliardi per la Fema

Biden intende infine mobilitare dieci miliardi di dollari attraverso la Fema, la Protezione civile, per fronteggiare le sfide poste dell'effetto serra al Paese. Saranno destinati alla salvaguardia da disastri naturali divenuti sempre più frequenti con il cambiamento climatico. Questa livello di interventi per la Fema è senza precedenti. I fondi arriverebbero grazie a nuovi prelievi concessi alla Fema dallo speciale fondo stanziato dal Congresso per le emergenze, che oggi continua a essere ampliato anche grazie a stanziamenti per la lotta alla crisi sanitaria legata al Covid nella quale la Protezione civile viene impiegata. Le risorse per il Covid non verrebbero intaccate, assicurano funzionari dell'amministrazione; semplicemente Fema avrebbe il potere, dietro approvazione dell'Ufficio di Bilancio della Casa Bianca, di alzare le sue richieste ambientali al fondo per le emergenze.

Buy American più forte

Il neo-Presidente si è gettato con eguale intensità su programmi di Buy American, che intendono creare resilienza su un altro fronte interamente economico, sul comparto manifatturiero. Ha fatto scattare un nuovo decreto che rafforza e espande l'impegno ad acquisti da parte del governo federale, nei suoi contratti di fornitura, di beni considerati di produzione domestica. L'obiettivo è il rispetto senza indugi di promesse elettorali, tanto più in un clima di crisi dell'economia e di fragilità produttive esposte dalla pandemia: un esplicito sostegno, in particolare, all'intero settore manifatturiero, da grandi a piccole aziende. Che si spinga oltre quanto in realtà fatto dal predecessore Donald Trump con il suo slogan di America First. Il governo americano gestisce commesse per 600 miliardi di dollari l'anno in prodotti e servizi.