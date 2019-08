Dal mare alla montagna, ecco le location emergenti su cui puntare Piste ciclabili per la bella stagione o impianti sciistici per quella invernale: la realizzazione di infrastrutture e impianti spinge il mercato di località finora meno gettonate di Evelina Marchesini

Lazise (Marka)

3' di lettura

Capita che, in vacanza, ci si imbatta in località turistiche meno note ma con quel non-so-che in grado di stuzzicare la voglia di ritornarci. O addirittura pensare di comprare una casa. E magari si tratta proprio di location con i numeri giusti per fare un affare immobiliare nel lungo periodo. In quest’ottica, l’Ufficio studi di Tecnocasa ha redatto un’analisi delle località turistiche italiane “emergenti”, basandosi per esempio sulla crescita della domanda di affitti, ma anche sulle riqualificazioni e i miglioramenti infrastrutturali in favore dei vacanzieri. Ecco cosa ne emerge.

Al mare. «Riteniamo interessanti quelle località dove si stanno realizzando piste ciclabili – suggeriscono da Tecnocasa – che si stanno rivelando un must per le zone di mare e lago». Così per esempio lungo la costa della provincia di Imperia, a Diano Marina e San Lorenzo al Mare c’è interesse proprio per questo tipo di intervento, cha attrae in modo particolare i turisti stranieri. Da tenere d’occhio anche Bordighera (dove si stanno realizzando recuperi di alberghi in disuso, riqualificazione delle spiagge ed è nato un centro sportivo per tennisti) e il vicino borgo di Perinaldo, piccolo centro dell’entroterra imperiese (bandiera arancione) a 12 km da Bordighera, amato soprattutto dagli stranieri e da italiani che preferiscono la tranquillità. Offre una bella visuale sulla vallata o percorsi escursionistici che portano ad altri borghi vicini come ad esempio Apricale (altra bandiera arancione). Il centro storico medioevale offre case d’epoca, in pietra, a prezzi che partono da 500 euro al mq (da ristrutturare) o mille se già ristrutturate.

Bene, secondo Tecnocasa, anche Jesolo, dove stanno nascendo molte nuove costruzioni tra cui la Cross LamTower il più grande grattacielo in legno d’Europa, e la Torre Merville. Prezzi medi intorno ai 2600 euro al mq, anche se probabilmente Jesolo non è poi tanto emergente.

In Sardegna si segnala Castelsardo, annoverato tra i borghi più belli d’Italia, il che comporta una notevole presenza di turisti in arrivo da tutte le parti di Italia e del mondo. Posizionata in modo strategico per raggiungere Stintino, Santa Teresa di Gallura, Alghero è anche sulla strada per arrivare alla Costa Smeralda. Prezzi medi per immobili da ristrutturare intorno a 800 euro al mq.

Al lago. Il lago suscita parecchio interesse e Tecnocasa si sofferma in particolare sulla sponda veronese del lago di Garda, dove la realizzazione della pista ciclabile del Garda sta portando richieste di acquisti di investitori e di acquirenti stranieri in particolare. Tra queste località, Lazise, dove i prezzi medi sono di 2750 euro al mq. Anche a Riva del Garda si segnala un fenomeno analogo e qui i prezzi medi sono di 1500 euro al mq. Spostandosi sul lago di Iseo, il network immobiliare segnala Predore, un mercato di nicchia, apprezzato soprattutto da stranieri, con prezzi medi di 1200 euro al mq.

In montagna. Secondo Tecnocasa si potrebbe puntare su tutte quelle località dove sono in corso interventi per il potenziamento delle piste da sci o dove ci sono impianti termali, sempre molto apprezzati dai turisti. Una potrebbe essere Cogne, che piace per la presenza della pista da fondo e dove un medio usato è quotato mediamente 2150 euro al mq; oppure Ollomont, che vanta la presenza di una pista da discesa, per lo sci di fondo e lo snow park. Vicino allo skilift ci sono case tipiche di montagna in pietra e legno e una soluzione in buono stato costa 1500 euro al metro.