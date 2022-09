Dal match contro il PSG, Allianz al fianco di Juventus anche nelle competizioni europee

Ascolta la versione audio dell'articolo

Allianz S.p.A., la Compagnia guidata da Giacomo Campora, ha siglato con Juventus Football Club S.p.A. - nell'ambito della partnership già in essere fino al 2030 – l'ampliamento della sponsorizzazione con nuovi diritti relativi alla visibilità del brand Allianz sui pre-match e training kit della prima squadra maschile nelle competizioni europee, a partire dal match del 6 settembre al Parco dei Principi a Parigi contro il Paris Saint-Germain (PSG).



Nel 2020 era stata rinnovata la partnership estendendo fino al 2030 i naming rights dell'Allianz Stadium di Torino – già entrato a far parte nel 2017 della Allianz Family of Stadiums nel mondo – per sette stagioni sportive (dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2030) oltre a un accordo per 11 stagioni sportive per garantire visibilità al brand Allianz sui pre-match e training kit della prima squadra maschile. L'intesa prevedeva anche ulteriori diritti di sponsorizzazione della prima squadra femminile.

In virtù dell'accordo, già nel match day -1 la Juventus scende in campo con il nuovo training kit per le sessioni di allenamento con il logo Allianz sul fronte della maglia, logo che comparirà anche nella fase di riscaldamento pre-match di martedì 6 settembre per la partita serale contro il Paris Saint-Germain, così come in tutte le successive gare europee oggetto dell'accordo.