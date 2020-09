Dal medico scolastico alla temperatura sul diario, tutte le regole sulla scuola regione per regione Quando si tratta di decidere come e con quali tempi tornare alla “normalità”, le amministrazioni si muovono in ordine sparso. Non solo sulla data di ritorno, ma anche sulle soluzioni da adottare di Andrea Carli

Conte: "Il 14 si ritorna a scuola in sicurezza"

Quando si tratta di decidere come e con quali tempi tornare alla “normalità”, le amministrazioni si muovono in ordine sparso. Non solo sulla data di ritorno, ma anche sulle soluzioni da adottare

6' di lettura

Sulla riapertura delle scuole il 14 settembre il governo ha deciso di mantenere la barra dritta nonostante i protagonisti del mondo dell’istruzione, a cominciare dai presidi, abbiano nelle ultime ore messo in evidenza che permangono alcuni nodi sostanziali, dai banchi monoposto che garantiscono il distanziamento alle mascherine, alle aule che non sempre sono sufficienti, alle cattedre ancora scoperte.

Anche in questo caso, come è accaduto in più di un’occasione al termine del lockdown, quando si è trattato di decidere come e con quali tempi tornare alla “normalità”, le Regioni si muovono in ordine sparso. Non solo sulla data di ritorno in classe - allo stato attuale sono sette quelle che hanno deciso di posticipare l’avvio mentre sono 12, più la provincia di Trento, quelle in cui la campanella tornerà a suonare -, ma anche sulle soluzioni da adottare a tutela della sicurezza dei singoli studenti e dei compagni.

Ecco allora che il Piemonte con un’ordinanza ha previsto un doppio obbligo: per i genitori di segnare sul diario, o su appositi moduli, la temperatura dei figli che vanno a scuola. E per gli istituti scolastici di verificare che ciò sia stato fatto. «Potremmo impugnare il decreto della Regione Piemonte» che impone alle scuole di verificare la temperatura degli studenti, ha osservato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. «Il ministero ha detto che le temperature vanno prese a casa perché non è giusto che studenti contagiati utilizzino i mezzi di trasporto per arrivare a scuola - ha spiegato la ministra - E non si può a 4 giorni dall'apertura cambiare le regole del gioco. È una questione di rispetto per le famiglie e per i dirigenti scolastici. Non escludiamo la possibilità di aprire un contenzioso con la Regione Piemonte e impugnare il decreto del presidente Cirio».

C’è poi chi come la Toscana con un’ordinanza di fine agosto ha deciso di arruolare medici attivi, ma anche specializzandi e pensionati arruolati con contratti libero professionali per la durata di tutto l'anno scolastico. Le Asl della Toscana dovranno ricercare - e stilare una lista entro il 30 settembre - dottori da dedicare alle attività sanitarie previste dai protocolli del ministero dell'Istruzione in vista dell'apertura dell'anno scolastico in tempo di Covid.

Obbligo verifica temperatura per scuole Piemonte

L’ordinanza della Regione Piemonte potrebbe fare da apripista nell’individuare una soluzione che garantisce all’istituto scolastico il controllo della temperatura da parte delle famiglie, evitando o almeno riducendo la possibilità che una persona contagiata possa andare a scuola e trasmettere il Covid a tutta la classe, con conseguente quarantena collettiva. Il documento “raccomanda” agli istituti di misurare la febbre prima dell'ingresso; laddove non fosse possibile, il personale scolastico dovrà ritirare la certificazione compilata al mattino dalle famiglie, così da dimostrare che il figlio sta bene. Perché «un bimbo a scuola con la febbre - ha spiegato il governatore Alberto Cirio - è un rischio enorme, per lui, per gli altri bambini e per tutto il personale. E questo non lo possiamo permettere».