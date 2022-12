Dal Mercadante al San Ferdinando è invito a teatro

La scena teatrale per merito del Teatro Stabile è davvero frizzante. Il Teatro Mercadante, un gioiello incastonato tra il Maschio Angioino e la Stazione Marittima, e il Teatro San Ferdinando offrono un cartellone ricco di emozioni. In particolare, nella sala storicamente legata a Eduardo De Filippo, appunto al San Ferdinando, il 26 dicembre debutta e resterà in scena fino all'8 gennaio Scalo Marittimo di Raffaele Viviani, opera teatrale-musicale che racconta con passione l'emigrazione dei napoletani verso le Americhe ai primi del ‘900 del secolo scorso. Un tema assai attuale che lo Stabile ha scelto di far rappresentare anche per sensibilizzare l'opinione pubblica.

