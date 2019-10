Dal mercato alla fabbrica e ritorno: il digitale entra nella manifattura

3' di lettura

Coloro che pensano che una fabbrica di qualche decina di anni fa fosse un luogo meno complesso di come lo è ora, probabilmente sbagliano. La progettualità necessaria alla gestione della produzione, fondamentale per garantire il successo di un'azienda, era un fattore chiave di ieri così come lo è tuttora. E non solo per le grandi imprese, ma anche per le piccole.

Una questione di design, si direbbe oggi: immaginare il magazzino che dialoga con il montaggio, il commerciale con il capo officina, l'amministrazione con i clienti era – ed è ancora – un'impresa difficile. Un processo talvolta formalizzato, talvolta spontaneo. Più spesso organizzato dalla dirigenza ma frequentemente anche pensato “dal basso”, da coloro che nei capannoni ci stavano - e tuttora ci stanno - anche dieci o dodici ore al giorno.

Garantire la produttività con un uso ottimale delle risorse, tenere i livelli delle scorte adeguate, tagliare i tempi, garantire la qualità dei prodotti ha da sempre richiesto ingegno, creatività, tenacia. Nella storia dell'industrializzazione si sono affermati diversi modelli organizzativi volti a perseguire la massima efficienza, e con l'avvento del digitale e la quarta rivoluzione industriale abbiamo assistito all'ingresso prepotente delle nuove tecnologie destinate alla produzione.

La fabbrica non è diventata più complessa, si è piuttosto evoluta e dotata di strumenti nuovi. Sensori e schermi hanno soppiantato cartellini e matite. Tablet e videowall hanno sostituito lavagne ed etichette. L'industria 4.0 è orientata sempre più fortemente verso il real time, almeno dal lato della produzione. Il monitoraggio dei livelli, il controllo e manutenzione delle unità elementari dell'impianto, la gestione logistica dell'approvvigionamento e delle scorte non sono funzioni nuove, ma oggi possono essere svolto in modo più preciso e con meno sforzo.

E mentre i tecnici provvedono all'installazione di sensori e ad allacciare i cavi alle macchine, nell'ufficio commerciale avviene una rivoluzione non meno importante. La moltiplicazione dei punti di contatto dei clienti spinge la necessità di dotarsi di un efficace sistema di customer relationship management e di una presenza digitale coordinata. I touchpoints aumentano, e con essi la complessità del lavoro della funzione di marketing.