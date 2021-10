Dal mercato delle idee a quello delle verità viziate dai pregiudizi

Il mercato delle idee come luogo di incontro e di scambio di idee tra persone che la pensano in modo diverso, si rivela spesso una illusione. Si affermano sempre più tante isole informative in cui persone che la pensano alla stessa maniera si incontrano, si polarizzano, si radicalizzano, rafforzando una identità che viene definita a partire dalla differenza con gli altri gruppi.

Tutto questo comporta la trasformazione del mercato delle idee in mercato delle verità. Rispetto al mercato delle idee, il mercato delle verità si mostra più isolato, più intransigente, più violento.

D’altra parte, difendere una verità ci appare assai più decisivo che difendere un’idea.

Il mercato delle verità è il luogo in cui la libertà d’espressione non solo non è più lo strumento selettivo-evolutivo delle verità, come agognato da Mill, ma diventa anzi un moltiplicatore di verità monopolistiche e alternative, grazie al quale ognuno compra e offre verità, crea il proprio gruppo, assume una identità, si isola dagli altri.

Non è più quell’ideal-tipo concorrenziale, in cui una mano invisibile smithiana arreca armonia. Semmai, il mercato delle verità somiglia di più alla configurazione di concorrenza monopolistica teorizzata da Edward Chamberlin, per cui un certo numero di venditori offre sul mercato beni o prodotti che, pur nati per soddisfare lo stesso bisogno, si presentano in modo differenziato e ricevono una domanda stabile e ripetuta. Tuttavia, se nella concorrenza monopolistica forti variazioni di prezzo inducono comunque i consumatori a cambiare fornitore, nel mercato delle verità difficilmente si realizzano spostamenti se non tra gruppi affini.

Il principale paradosso è che a trasformare il mercato delle idee in mercato delle verità non è stata una qualche limitazione delle libertà d’espressione, ma esattamente il processo opposto, in un ambiente caratterizzato da overload informativo, pluralità di fonti, selezione algoritmica e scarsità di attenzione. La possibilità di essere tutti giornalisti di sé stessi, di essere artefici e vittime della grande fabbrica della disinformazione, di essere esperti a portata di click, di confondere accesso alle informazioni con la conoscenza ha fatto il resto.