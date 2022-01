Dal Milleproroghe al ddl concorrenza, i provvedimenti frenati in parlamento dall’elezione del Capo dello Stato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un pacchetto nutrito di provvedimenti che potrebbe essere rallentato nell’iter di conversione a causa della partita che si aprirà il 24 gennaio, quando il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, per eleggere il tredicesimo presidente della Repubblica. Del pacchetto fanno parte il tradizionale provvedimento di fine anno, il decreto milleproroghe assegnato alle commissioni Affari costituzionali e bilancio della Camera, ma anche la delega sulla riforma fiscale (dal 18 gennaio entrerà nel vivo l'esame del provvedimento in commissione Finanze di Montecitorio) e il ddl concorrenza (dopo quasi tre mesi dall'approvazione in consiglio dei ministri il testo è approdato in Semato, l’esame parlamentare partirà solo dopo le festività).

Il 24 gennaio parlamento in seduta comune per l’elezione del nuovo presidente

Provvedimenti di peso che dovranno fare i conti la priorità assoluta data all’elezione del nuovo Capo dello Stato. Allo stato attuale non sembra scontato la partita si possa concludere in tempi rapidi. Dal 24 in poi Montecitorio e Palazzo Madama saranno assorbiti dal toto-nomi.

Corsie preferenziali per i decreti Covid

Le uniche corsie preferenziali saranno probabilmente quelle per i decreti Covid. Il primo è il decreto sul Super Green Pass del 26 novembre, incardinato in Commissione al Senato: potrebbe diventare il contenitore dove, secondo un’ipotesi non esclusa dal governo, poter far confluire il secondo dl, quello del 23 dicembre per la proroga dello stato di emergenza. Per accelerare i tempi potrebbe forse avere la stessa sorte anche il terzo decreto sulla revisione delle quarantene e l’ulteriore estensione del Super Pass. Se poi il prossimo Cdm dovesse approvare un nuovo decreto, con l’obbligo di super green pass ai 23 milioni di lavoratori del pubblico e del privato, anche quel provvedimento rischierebbe di finire nell’imbuto del processo di conversione parlamentare.