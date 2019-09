Dal mondo degli investitori segnali (molto timidi) di svolta

Il trend dell’indicatore di fiducia è piatto anche sull’altro nodo cruciale per il rilancio del Paese, gli investimenti. Il 17 giugno è stato convertito in legge il decreto Sblocca cantieri che interviene sul Codice degli appalti, in alcuni punti anche in modo importante. Ora che la squadra del Conte bis è stata formata, auspichiamo che non passi sotto silenzio la necessità, per le applicazioni operative, di un successivo regolamento, originariamente previsto entro 180 giorni dalla conversione in legge, e cioè entro il 16 ottobre 2019.

Speriamo che il tema sia affrontato con decisione dal nuovo Governo. Negli ultimi dieci anni gli investimenti pubblici si sono ridotti, cumulativamente, per 130 miliardi di euro: il mantra The European House - Ambrosetti è: «Senza investimenti non c’è lavoro, senza lavoro non c’è crescita, senza crescita non c’è futuro». Speriamo invece di avere un futuro. Di questo dibatteremo nella tradizionale tre giorni di Cernobbio che si aprirà domani, 6 settembre, per concludersi domenica 8 settembre.