Dal Mose alle paure dei mercati azionari mettiti alla prova sui fatti della settimana di Pierangelo Soldavini

1' di lettura

Lo sai quando sarà spento definitivamente l'impianto Ilva di Taranto, sempre che non intervengano novità? O perché il Mose non ha funzionato? O cosa st succedendo dietro l'Ipo più grande della storia globale? Oppure per quali motivi i mercati finanziari tremano?

Vai al quiz e mettiti alla prova!

PER APPROFONDIRE I TEMI

● Domanda 1: Ex Ilva, ArcelorMittal spegne tutti gli altiforni: chiusura definitiva a gennaio

● Domanda 2: Storia dello scudo penale dell'Ilva, introdotto e poi cancellato

● Domanda 3: Venezia, l'acqua alta e il Mose quasi finito. Perché le dighe non sono state usate

● Domanda 4: Saudi Aramco, la Cina tratta per investire 10 miliardi di dollari

● Domanda 5: Svolta in Spagna: accordo di coalizione Socialisti-Podemos

● Domanda 6: Altro che Libra, arriva Facebook Pay: funzionerà anche su WhatsApp e Instagram

● Domanda 7: I 3 spread invisibili che fanno paura ai mercati e avvicinano il cigno nero