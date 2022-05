Dal motore alla batteria; i grandi marchi auto e moto scelgono l’ebike

La bici dalla linea futurista si chiude in pochi secondi e può essere riposta e ricaricata anche con una presa da 12 Volt. Il motore di questa bici pieghevole quasi non si vede, alloggiato nel mozzo anteriore e con una potenza di 220 W permette di raggiungere agevolmente la massima velocità di assistenza di 20 km/h. La batteria a ioni di litio è integrata e garantisce un'autonomia di 30 km. Il prezzo è competitivo (1999 euro) e il peso davvero basso (pesa 18,60 kg).

Ducati è stata tra le prime a proporsi nella mobilità elettrica con bici e monopattini prodotti in licenza. Un cambio di passo è arrivato con la collaborazione con la piemontese Thok, percorso iniziato nel 2019 con la MIG, una raffinata e-mtb da enduro e che si arricchisce con la nuova arrivata Futa, una e-Road con telaio in fibra di carbonio, geometria endurance e componentistica di alto livello: Motore FSA sul mozzo posteriore da 250W e 42Nm di coppia, cambio elettronico wireless 2x12 FSA K-Force, cerchi in carbonio e manubrio aereo anch'esso carbon.

Da pochissimo anche Mv Agusta Motor ha annunciato il suo ingresso sul mercato della mobilità elettrica con una gamma di veicoli elettrici leggeri, ebike e scooter. Per farlo non si è affidata a costruttori terzi, ma ha creato una divisione di e-mobility interna. Un segnale di quanto il marchio delle ali e della ruota dentata creda nella mobilità elettrica urbana.

Per la prima serie di e-bike del marchio è stato scelto il nome “AMO”, gamma interamente assemblata negli stabilimenti varesini. Presentata in anteprima all'ultima edizione di Eicma, la serie AMO, ha un aspetto minimal e sportivo, ed è attualmente disponibile in 2 allestimenti, l'esclusiva RC e la RR (a partire da 3700 euro).

Per entrambe si è scelta una trasmissione a cinghia in carbonio, che non richiede manutenzione, telaio in alluminio con forcella in carbonio, motore sul mozzo e batteria Panasonic integrata nell'obliquo di 248 Wh in grado di assicurare un'autonomia dichiarata è di circa 75 km.