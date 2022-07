Dal Noma all'Oro: quando la cucina di ricerca sposa il gusto italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Il futuro è la padella». Sentirlo dire da chi per anni è stato responsabile della test kitchen del ristorante più avanguardistico del mondo fa un certo effetto. Riccardo Canella, 37 anni, padovano, per sei anni ha vissuto “al” e “per” il Noma. Ha condiviso con il visionario René Redzepi suggestioni, sperimentazioni ardite, tecniche sofisticate e innovazione spinta. Oggi è a Venezia a guidare tutta l'offerta gastronomica del Cipriani, A Belmond Hotel, l'iconico albergo della Giudecca adorato dalle star hollywoodiane (e non solo). Ha idee ben chiare su quello che intende fare e, anche se non lo esplicita, spera d'ora in poi di essere solo Riccardo, non Canella, quello del Noma.

Martedì 26 luglio riapre ufficialmente Oro, il ristorante gourmet dell'albergo e gli occhi di tutti gli addetti ai lavori sono puntati sulla cucina di questo giovane talentuoso (perché in Italia si può essere considerati promesse fino ai quaranta).

Il futuro è la padella significa riconnettersi al gesto del cuoco, cucinare per gli altri. «Il piatto deve trasmettere emozioni - spiega nel corso di una bella e lunga chiacchierata - deve essere frutto di un pensiero, avere profondità, non è un semplice esercizio di stile». Le tecniche hanno una loro importanza ma vanno gestite, non bisogna divenirne schiavi. «Massimiliano Alajmo diceva sempre che la tecnica è una farina difficile da digerire».

Canella ha imparato a sfruttarla al punto giusto. Entrato nelle cucine adolescente, ha sempre coltivato in parallelo una grande passione per la musica. Suonava la batteria e ancora oggi tamburella su ogni superficie gli venga a tiro. “Ci sono molte similitudini tra musica e cucina - racconta - per entrambe serve un talento ma non basta. Bisogna studiare, studiare, studiare, per poi svuotarsi la testa e improvvisare”.

Lo chef Riccardo Canella, 37 anni, padovano, alla guida dell'offerta gastronomica del Belmond Cipriani.

Questo è uno dei grandi insegnamenti ricevuti a Copenhagen. «Mi è rimasta la mentalità, l'approccio: vedere delle possibilità dove non ci sono, superarsi, pensare in maniera alternativa. René era un grande direttore d'orchestra, un visionario alla Steve Jobs. Veniva da noi con un'idea, come Jobs poteva andare da un programmatore e chiedere di realizzare quel che aveva in testa: è impossibile da fare? Allora fallo. È lì che la tua mente si spinge oltre. Al Noma si viveva costantemente sotto adrenalina sembrava sempre di essere in una finale di Champion's League».