Dal nuovo catasto alla cedolare secca come va cambiata la tassa sul mattone

Cedolare secca ad ampio raggio

Per la Commissione occorre proseguire sulla strada tracciata con la cedolare secca soprattutto in termini di contrasto al sommerso. Da questo punto di vista - aggiunge la bicamerale - qualche cosa in più poteva essere fatta sotto il profilo della cedolare secca per gli immobili commerciali non confermata con la legge di bilancio. Stabilizzazione che dovrà riguardare anche altre forme di utilizzo della leva fiscale introdotte per sostenere il settore immobiliare a partire dalla sua riqualificazione. Ci sono anche le agevolazioni fiscali per l’acquisto dei fabbricati esistenti da parte delle imprese, il bonus facciate, la deducibilità integrale dell’Imu sui fabbricati strumentali all’attività di impresa, che può sicuramente aiutare a contenere il fenomeno della desertificazione commerciale.

L’Imu precompilata e il cassetto del fabbricato

Sul fronte semplificazioni la commissione ritiene che molto ancora debba essere fatto: bene l’accorpamento di Imu e Tasi ma sono ancora troppi gli adempimenti e le aliquote con cui il contribuente è costretto a confrontarsi. La commissione auspica, ad esempio, che, completate le riforme strutturali relative alla piena conoscenza dei dati degli immobili, si possa arrivare ad un Imu precompilato che, come già avvenuto per il reddito delle persone fisiche, possa raggiungere il doppio scopo: per Entrate e Comuni di poter contare su gettiti certi ed esigibili; per i cittadini un taglio netto ad adempimenti e obblighi burocratici.

Con il ricorso alle banche dati, inoltre, integrate da un contributo diretto da parte dei cittadini proprietari di immobili, si potrebbe ottenere la piena disponibilità operativa del cosiddetto cassetto del fabbricato consultabile facilmente per ogni esigenza, e dall’altro eliminare gran parte delle storture del sistema che oggi rendono assolutamente non comparabile il valore catastale con il prezzo effettivo degli immobili.

