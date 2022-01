Dal nuovo contratto ai concorsi, la Cisl Scuola scrive a Bianchi: ora scelte condivise

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Cisl Scuola chiede al ministro Bianchi di procedere, d’ora in avanti, con scelte condivise e di rilanciare le scelte contenute nel Patto per la scuola, rimettendolo al centro del Paese, anche al fine di affrontare e risolvere questioni su cui la legge di bilancio per il 2022 recentemente approvata dal Parlamento non ha dato risposte esaustive e soddisfacenti. In quest’ottica, il sindacato guidato da Maddalena Gissi indica una serie di temi sui quali, ha sottolineato, « è indispensabile attivare opportuni interventi di natura politica, amministrativa e negoziale».

Il rinnovo del Ccnl

Tra le questioni più urgenti c’è senz’altro il rinnovo del Ccnl, per il quale occorre definire in tempi rapidi l’atto di indirizzo, esplorando nel contempo i possibili percorsi attraverso i quali implementare una dotazione di risorse che, sia pure irrobustita in sede di approvazione della legge di bilancio, appare ancora insufficiente a garantire aumenti adeguati.

Mobilità con meno vincoli

Altro tema su cui è indispensabile sciogliere nodi di natura politica è quello della mobilità e in particolare dei vincoli sussistenti sia per il personale docente che per i dirigenti.

Attenzione anche a organici e reclutamento

In materia di organici, occorre assicurare una gestione che dia attuazione senza contraccolpi negativi alle novità legislative riguardanti le attività motorie nella scuola primaria e garantisca l’obiettivo di una riduzione del numero eccessivo di alunni per classe. Si ritiene opportuno segnalare l’importanza che riveste il monitoraggio sulle supplenze su posti covid. Occorre poi aprire spazi reali di confronto sulle innovazioni riguardanti il sistema di reclutamento del personale docente.

Chiarimenti su vaccini e gestione pandemia

Per la sua immediata urgenza, la Cisl Scuola segnala inoltre come prioritaria la necessità di fornire alle scuole indicazioni chiare e ineludibili sul trattamento delle casistiche legate all’attuazione degli obblighi vaccinali (titolare sospeso perché non vaccinato con supplenza in corso e senza supplenza in corso, altri casi di assenza prolungata con supplente già nominato, ecc.). Vi sono poi da rimettere in atto procedure già avviate e poi sospese per l'emergenza pandemica, il rinnovo delle GPS che quest'anno avviene contestualmente al rinnovo delle GAE va gestito con la consapevolezza che non devono ripresentarsi i problemi riscontrati due anni fa dovuti alla ristrettezza dei tempi a disposizione per la produzione delle graduatorie. Sulla responsabilità dei dirigenti scolastici, va predisposto il Dm che la norma di legge prevede per disciplinare le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.