Dal nuovo Cronenberg alla serie di Bellocchio: i titoli più attesi del Festival di Cannes

Sta per iniziare la 75esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 17 al 28 maggio. All'interno di un ricchissimo cartellone, abbiamo selezionato dieci titoli particolarmente attesi e semplicemente imperdibili per chi si troverà in zona Croisette nei prossimi giorni.



Crimes of the Future di David Cronenberg

La summa del cinema del grande regista canadese: potrebbe essere questo «Crimes of the Future», film in cui potremmo ritrovare tutte le ossessioni di una delle filmografie più importanti degli ultimi decenni. Il titolo è lo stesso di uno dei primi lavori di Cronenberg e la trama sembra perfetta per un ritorno in grande stile dell'autore di «Videodrome» e «eXistenZ»: gli esseri umani sono stati portati oltre il loro status naturale e ora devono affrontare delle trasformazioni e delle metamorfosi, che alterano la loro stessa composizione biologica. Nel cast Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart.

Nostalgia di Mario Martone

Tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea, il film è ambientato a Napoli nel rione Sanità, dove il protagonista Felice torna dopo quarant’anni di assenza: riscoprirà i luoghi, i codici del quartiere e i fantasmi di un passato che finisce per divorarlo. Dopo l'ottimo «Qui rido io», ci si aspettano grandi cose dal nuovo lungometraggio di Mario Martone con protagonista Pierfrancesco Favino. La sensazione è quella che potremmo trovarci davanti uno dei titoli più intensi del cartellone.

Stars at Noon di Claire Denis

Dopo «Both Sides of the Blade», presentato in concorso a Berlino, Claire Denis è tornata con un altro film e la notizia non può che rendere felici i suoi tanti fan. Tratto dal romanzo «Le stelle a mezzogiorno» (1986) di Denis Johnson, il film è ambientato nel 1984 in Nicaragua, durante la rivoluzione sandinista, e racconta la storia di un uomo d’affari britannico che incontra una giornalista americana, giunta sul posto per un reportage sull’insurrezione e sui suoi sviluppi. I due legano a tal punto da iniziare una storia d’amore. Protagonisti Joe Alwyn e Margaret Qualley.

Armageddon Time di James Gray

Storia di formazione ambientata nel pieno degli anni ’80 nel distretto del Queens, a New York, la pellicola sembra segnare per James Gray un ritorno al suo (grande) cinema d'inizio carriera: le prime immagini e la sinossi possono evocare «Little Odessa», l'ottimo esordio del regista americano. Curiosità altissima per una pellicola che vede nel cast Anne Hathaway e Anthony Hopkins.