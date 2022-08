Dal nuovo decreto Aiuti alla privatizzazione di Ita, i prossimi dossier sul tavolo del Governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un nuovo decreto Aiuti da 14,3 miliardi è atteso sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri, al più tardi giovedì 4 agosto. È questo il principale dossier che sta calamitando in queste ore l’attenzione di Palazzo Chigi e ministero dell’Economia. Ma non è il solo: c’è anche la privatizzazione di Ita. In questo caso il via libera dovrebbe slittare a dopo Ferragosto.

Aiuti-bis accelera, da cuneo a stretta commissari

Il provvedimento con la tranche di nuovi aiuti non è ancora chiuso, ma il tempo è agli sgoccioli e le misure portanti sembrano ormai delineate. Il prossimo decreto aiuti conterrà un nuovo intervento per ridurre gli aumenti dei carburanti e delle bollette nel quarto trimestre dell’anno, un taglio del cuneo fiscale da attuare sulla falsariga di quello già in vigore e l’anticipo della prevista rivalutazione delle pensioni. Norme corpose che segnano già in qualche modo la strada per la manovra 2023 e alle quali si sommeranno anche nuovi interventi contro la siccità, probabilmente nuove disposizioni a favore dell’autotrasporto e lo specifico pacchetto messo a punto dal ministero dello Sviluppo economico. Giancarlo Giorgetti porterà in dote la rimodulazione dei bonus auto per favorire (a costo zero) il mercato delle elettriche e delle ibride plug-in, nuovi incentivi per le colonnine di ricarica, ma anche il doppio tetto ai compensi degli amministratori straordinari. I commissari rientreranno innanzitutto nei canoni previsti per i manager pubblici: non potranno cioè ricevere più dei 240 mila euro l’anno stabiliti come retribuzione massima nella pubblica amministrazione ma non potranno nemmeno superare il milione di euro complessivo oltre i tre anni di lavoro.

Loading...

Ita: vendita vicina, verso esclusiva Msc-Lufthansa

Un dossier che invece non dovrebbe approdare sul tavolo del’esecutivo questa settimana è quello della privatizzazione di Ita. Il governo di Mario Draghi punterebbe infatti a chiudere la privatizzazione di Ita Airways e, secondo ambienti vicini al dossier, potrebbe farlo dopo Ferragosto così da risolvere uno dei più complessi dossier di Stato prima che si vada al voto il prossimo 25 settembre. La vendita infatti è inserita in un Dpcm pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo, che segna i passaggi e i paletti da rispettare. Il premier potrebbe così dare il via libera per la trattativa in esclusiva al tandem Msc-Lufthansa, dopo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, azionista unico della newco, l’ha preferito al fondo statunitense Certares, in partnership commerciale con Air France-Klm e Delta Airlines, in quanto offrirebbe migliori prospettive economiche, strategiche e sociali sia a Ita che al Paese. Alla cordata guidata dal Gruppo Aponte andrebbe una quota complessiva dell’80%, col 60% a Msc e il 20% alla compagnia tedesca mentre il restante 20% rimarrebbe nelle mani del Mef. La cifra messa sul piatto da Msc-Lufthansa sarebbe di 900 milioni di euro contro il miliardo dell’offerta di maggio. Quando a gennaio lo stesso consorzio presentò la prima manifestazione d’interesse per la newco, la valutazione si aggirava tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro per una quota di maggioranza. Nelle settimane scorse lo stesso presidente di Ita, Alfredo Altavilla, aveva invitato «a fare presto» perché «il tempo distrugge valore». In attesa di essere ceduta, Ita ha chiesto intanto al Mef la seconda tranche dell’aumento di capitale, pari a 400 milioni di euro, che si aggiungono ai 720 milioni già erogati. Per l’anno prossimo è prevista l’ultima tranche da 250 milioni, una somma che il futuro governo risparmierebbe se andasse in porto ora la vendita a Msc-Lufthansa.