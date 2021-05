Dal nuovo provvedimento sui sostegni al tagliando sulle riaperture, i dossier sul tavolo della maggioranza

3' di lettura

Lo scenario che si profila, nel contesto della settimana che si apre, è quello di 48 ore particolarmente impegnative per il governo Draghi e la maggioranza che lo sostiene. Un “uno due” non facile, peraltro su due fronti politicamente sensibili: gli aiuti e le riaperture. Prima, giovedì 13 maggio, l’appuntamento è con un Consiglio dei ministri, sul cui tavolo è atteso, salvo slittamenti sempre possibili, il decreto Sostegni bis. Il giorno dopo, venerdì, dopo il monitoraggio settimanale sui contagi coronavirus la cabina di regia prima e il Cdm poi potrebbero mettere mano al tagliando di metà mese del decreto sulle riaperture, annunciato dal premier Draghi, con le nuove regole su coprifuoco, ristoranti al chiuso e palestre.

Sostegni bis, cantiere aperto

L’ultimo tassello del mosaico che andrà a comporre il nuovo provvedimento che trova copertura nei 40 miliardi di scostamento approvati dal parlamento nelle scorse settimane è il piano da 50 milioni di euro a cui sta lavorando il ministro della Salute, Roberto Speranza, e che dovrebbe prevedere cure gratuite per due anni ai 160mila pazienti che hanno conosciuto il Covid-19 nella forma più grave, e che sono stati ospedalizzati, e un monitoraggio ad hoc. Il cantiere è ancora aperto. potrebbe contenere anche il rinvio del versamento dei contributi per partite Iva e professionisti, che scadono il 16 maggio.

Dai ristori alla riscossione, i nodi da sciogliere

Prima che il provvedimento possa arrivare al Consiglio dei ministri, però, bisognerà trovare l'intesa nella maggioranza su alcuni punti “sensibili”, dal sistema per la nuova tornata di ristori per le imprese alle cartelle esattoriali. Sul fronte della riscossione, oltre all'annunciato ulteriore congelamento fino al 31 maggio non si dovrebbe andare. Si discute invece su come far ripartire la macchina dopo oltre un anno di stop e un arretrato che oramai di 40 milioni di atti. La Lega - da sempre sostenitrice della “pace fiscale” - preme per alleggerire il peso dei debiti con il fisco in particolare per le partite Iva, mentre dal lato opposto della maggioranza Leu frena. La soluzione di compromesso cui si starebbe lavorando sarebbe quella di semplificare l'accesso ai piani di rate (a 6 o 10 anni) per i soggetti che hanno perso almeno il 30% del fatturato. Sul tavolo ci sono anche ipotesi più ambiziose, come dilazioni in dieci anni, che però devono fare i conti con il nodo coperture.

Lo stop al superbonus per le imprese

C’è poi la questione della cessione del credito di imposta di Transizione 4.0, bocciata dalla Ragioneria. Per ricomporre le tensioni nella maggioranza si è optato per l'apertura di un tavolo: i margini per reintrodurre la norma nel Sostegni bis sono strettissimi ma il Movimento 5 Stelle ha già preannunciato che, nel caso, ripresenterà l'emendamento stoppato dal Senato in occasione dell’esame del decreto Sostegni uno.

Verso nuove regole sulle riaperture

Nuovi sostegni alle categorie che sono state travolte dalle misure restrittive adottate per contenere i contagi, che si affiancano a nuove regole nella gestione della pandemia Covid-19. Venerdì la cabina di regia coordinata da Draghi, alla quale partecipano i rappresentanti delle forze di maggioranza, potrebbe essere chiamata a effettuare un tagliando al decreto sulle riaperture. Il coprifuoco potrebbe, già a partire da lunedì 17 maggio, slittare, probabilmente alle 24, per poi saltare del tutto a giugno, sempre che non ci sia una ripresa dei contagi. Nel pacchetto delle novità potrebbe entrare la riapertura in zona gialle dei ristoranti al chiuso e quella delle palestre, entrambe attualmente previste per il mese prossimo. Dal vertice europeo di Oporto, il presidente del Consiglio ha ribadito la volontà del governo di «riaprire, ma farlo con la testa». Dal 15 maggio, intanto, verrà superata la mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei. Lo stesso varrà anche per chi arriva da Regno Unito e Israele.