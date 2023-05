Dal nuovo Scorsese al corto di Almodóvar, i film più attesi a Cannes

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Sulla carta si preannuncia come uno dei Festival di Cannes più importanti e memorabili degli ultimi anni. E a prima vista sembra proprio sia così, visto il numero impressionante di film particolarmente attesi. Prima di scoprire direttamente sulla Croisette, dal 16 al 27 maggio, se le premesse saranno mantenute, va intanto ricordato che in concorso ci sarà anche il bellissimo “Il sol dell'avvenire” di Nanni Moretti, già uscito nelle sale italiane, e che sarà tra i grandi protagonisti del concorso. Oltre a Moretti, andiamo dunque a curiosare fra quelli che, a nostro avviso ma non solo, appaiono fin da subito come i film, e certamente i nomi, più significativi del cartellone.



Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese

Non può che essere al primo posto della nostra classifica quello che appare il più grande evento in arrivo sulla Croisette. Tratto dall’omonimo romanzo di David Grann, ispirato a fatti realmente accaduti, il film è incentrato su quanto avvenne in Oklahoma, nella contea di Osage agli inizi degli anni Venti. Diversi membri di una tribù indiana della zona vengono uccisi in circostante misteriose: inizia così un'indagine dell'FBI che coinvolge addirittura J. Edgar Hoover. Durerà circa tre ore e trenta minuti questo lungometraggio che verrà presentato fuori concorso. Come se non bastasse il nome del regista, l'attesa è forte anche per i nomi presenti nel cast: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Jesse Plemons.

Loading...

Cannes: i film più attesi di una rassegna che si preannuncia memorabile Photogallery8 foto Visualizza

Rapito di Marco Bellocchio

Dopo lo straordinario “Esterno notte”, Bellocchio è tornato subito dietro la macchina da presa per una pellicola incentrata sul caso Edgardo Mortara. Correva l'anno 1858, quando i soldati di Pio IX si presentarono alla porta di una famiglia ebraica di Bologna per prelevare un bambino di soli sette anni e portarlo a Roma dove sarebbe stato allevato dalla Chiesa. Bellocchio si concentrerà su questo caso e sulla lotta dei genitori per rivedere il figlio in questo lungometraggio che potrebbe essere una delle visioni più intense di tutto il concorso.

Fallen Leaves di Aki Kaurismäki

Una tragicommedia delicata su due persone in cerca d'amore: si potrebbe presentare così il nuovo, attesissimo film del regista finlandese Aki Kaurismäki, che sembra aver messo in scena un altro importante tassello di quel bellissimo mosaico che è il suo cinema. L'umanità non è mai mancata a Kaurismäki, nella descrizione dei suoi personaggi e non solo, così come i riferimenti al cinema del passato (da Bresson a Chaplin) e ci aspettiamo uno dei titoli più emozionanti, divertenti e commoventi di tutto il cartellone.

Club Zero di Jessica Hausner

Quattro anni dopo il potente “Little Joe”, la regista austriaca torna in concorso a Cannes con un altro lungometraggio che, immaginiamo, potrà scuotere il pubblico. “Club Zero” è un thriller ambientato in una scuola elitaria, dove arriva una nuova insegnante che potrebbe sconvolgere le abitudini degli studenti. Protagonista Mia Wasikowska.