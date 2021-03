Dal taglio nelle consegne AstraZeneca ai ritardi sugli over 80: le incognite del piano vaccini

Ancora poche dosi somministrate agli over 80

«Adesso si sta capendo che è il momento della svolta - ha sottolineato Figliuolo - , se non svoltiamo perderemo tutto. Noi lo dobbiamo alle nostre radici, ai nostri anziani. Di 100mila morti, 60mila sono over 80. Qui non esiste lo straordinario, gli italiani devono essere straordinari». E proprio sugli over 80, persone molto fragili, sono emerse delle criticità. La fotografia scattata dall’ultimo report della Fondazione Gimbe su dati aggiornati al 10 marzo dà l’idea di quanto occorra accelerare su questo target. Se infatti si guarda alla classifica regionale delle vaccinazioni over 80, salta subito all’occhio che in Toscana solo il 2,4 per cento ha completato il ciclo (ricevendo quindi due dosi), mentre la prima dose l'ha ricevuta meno del 15 per cento. Dietro alla Toscana ben sei regioni (Sicilia, Calabria, Puglia, Marche, Abruzzo e Sardegna). A fare peggio della Toscana su piano degli over 80 che hanno ricevuto solo la prima dose è la Sardegna, con una percentuale che sfiora il 12,5 per cento. Nel complesso, sull’immunizzazione di questa fascia della popolazione tutta l’Italia procede con lentezza. Nella Provincia autonoma di Bolzano, prima in classifica, appena il 27,7% registra il ciclo completo, contro il 45% che ha ottenuto la prima dose ed è in attesa del richiamo.

Il nodo vaccinatori

Non c’è solo un problema di vaccini, ma anche di vaccinatori. Il coinvolgimento dei medici di famiglia è ancora al palo, nonostante l’accordo nazionale che prevede anche un rimborso per ogni iniezione a studio, solo metà delle Regioni ha chiuso anche il necessario accordo a livello locale che dettaglia modalità e costi, mentre l'altra metà ancora non l'ha fatto. Il nuovo piano vaccinale prevede un rafforzamento della platea dei vaccinatori. In particolare verrà dato impulso all'accordo per impiegare medici di medicina generale (fino a 44 mila), odontoiatri (fino a 60 mila), medici specializzandi (fino a 23 mila). Si potrà far ricorso – tramite accordi in via di finalizzazione - anche ai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, ai medici competenti dei siti produttivi e della grande distribuzione, oltre che ai medici convenzionati ambulatoriali e ai farmacisti. Proseguirà, se necessario, l'assunzione di medici e infermieri a chiamata, in aggiunta agli oltre 1,700 già operativi. In caso di emergenza scenderanno in campo anche team mobili.

L’incognita varianti

In una recente rilevazione dell'Istituto Piepoli sette italiani su dieci temono il contagio da Covid, percentuale che sale all'83% per coloro che si dicono molto/abbastanza preoccupati dalle varianti. Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza ha messo in evidenza che le varianti «hanno accelerato la velocità di circolazione del virus. Abbiamo avuto un cambiamento qualitativo nell'epidemia. E quindi questo deve corrispondere, per forza, all'implementazione di interventi rapidi tempestivi ed efficaci». Al momento i vaccini sembrano essere pienamente efficaci sulla variante inglese, mentre per quella sudafricana e quella brasiliana potrebbe esserci una diminuzione nell'efficacia. I produttori di vaccini stanno anche cercando di studiare richiami vaccinali per migliorare la protezione contro le future varianti.

Tracciamento da rilanciare

Sul fronte del contenimento dei contagi, nell’ultimo monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute sull'andamento di Covid-19 in Italia, è stato messo in evidenza che «l’'incidenza nazionale» del coronavirus «nella settimana di monitoraggio si allontana sempre di più dai livelli che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti». L’Italia è dunque sempre più lontana dalla soglia che consentirebbe il tracciamento dei contagi. Di qui la scelta di promuovere una nuova stretta allo scopo di contenere i contagi e riportarli sotto controllo.

Giovani in coda

Il governo punta a uniformare i criteri di vaccinazione, partendo dalle categorie più fragili per poi passare agli over 70 e infine alle fasce più giovani, mettendo fine a un certo caos e a disparità evidenti nei primi tre mesi tra le regioni. Il problema è che, come ha messo in evidenza il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, «c'è una lenta decrescita dell'età mediana dei contagi. Vengono colpite persone più giovani». Nelle nuove priorità, la fascia anagrafica dei giovani rientra nella categoria quinta (resto della popolazione).