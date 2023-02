Dal Pakistan al Messico

Le montagne del Karakoram in Pakistan, la zona glaciale più estesa al mondo, rappresentano il sogno per quanti amano lo sci alpinismo e la conquista di alcune delle vette più alte al mondo fra cui diversi 8000 metri e 7000 metri. Una sfida con la maestosità della natura che gli alpinisti e sciatori Andrzej Bargiel Jedrek Baranowski, protagonisti del film Doo Sar: a Karakoram ski expedition diretto da Jakub Gzela, hanno vinto con i seimila metri della vetta Laila Peak (6.096 metri). Tornare a panorami e temperature più clementi è possibile in una delle destinazioni più apprezzate dal turismo, il Messico. La luce e le sfumature di questo paese ricco di storia, arte e natura, si ritrovano nelle immagini di Colors of Mexico, per la regia di Pierre Henni e Kilian Bron. I raggi del sole al tramonto scaldano ancora mentre si inseguono con lo sguardo le incredibili acrobazie mountain bike di Kilian Bron fra i paesaggi mirabili e i colori inconfondibili del Messico

3/7 5/7 Menu