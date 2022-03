Dal Parlamento ai comuni, tagli al riscaldamento per risparmiare energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le città si preparano ad affrontare l’austerity energetica: razionare e risparmiare, le parole d’ordine per i rincari dovuti alla guerra in Ucraina. Così Roma si appresta ad abbassare i riscaldamenti, seguita da Torino. Il Campidoglio, dopo una riunione operativa, ha iniziato a stilare un piano di razionalizzazione dei consumi: riscaldamenti abbassati di due gradi e la possibilità di chiuderli 15 giorni prima, campagna di sensibilizzazione per i cittadini e l’ipotesi di spegnere anche alcuni monumenti. Inoltre verrà data l’indicazione sia nelle sedi del comune che delle società partecipate dello spegnimento rigoroso, al termine degli orari di lavoro, delle luci e di tutte le fonti di energia.

A Roma per ora no ricadute sui servizi

Per ora non si parla di ricadute sui servizi, raccolta della spazzatura e trasporti, da ritenere come ultimissimo provvedimento taglia costi. Perchè la crisi derivata dalla guerra, precisa il sindaco Gualtieri «costa al Campidoglio 50 milioni». «Abbiamo definito un pacchetto di misure per ridurre l’impatto per le casse comunali e le famiglie. Oltre alla stima del costo aggiuntivo di 50 milioni per le casse comunali c’è quello per le famiglie» ha aggiunto Gualtieri. Gli interventi del piano di risparmio energetico sono attesi nei primi giorni di questa settimana.

Spenta l’illuminazione di alcuni monumenti

Il Campidoglio darà il via anche ad una campagna di comunicazione rivolta a tutta la cittadinanza per ridurre i consumi. Una campagna che potrebbe prevedere anche lo spegnimento simbolico di alcuni monumenti della Capitale. Da quanto si apprende, se la stagione lo permetterà, si potrebbe prevedere anche un spegnimento anticipato dei riscaldamenti. Al momento non sarebbe invece toccata l’illuminazione pubblica per una “questione di sicurezza”. Un piano che va ad anticipare quello che sta decidendo il governo nazionale.

Taglio riscaldamento alla Camera e al Senato



Anche la Camera e il Senato hanno deciso di fare la loro parte anche sul fronte della riduzione dei consumi energetici. In tutti gli edifici della Camera dall’11 marzo è stato anticipato di un’ora lo spegnimento degli impianti termici. Da lunedì 14 marzo è stato invece riconfigurato l’orario di accensione degli impianti di riscaldamento del Senato, che porterà a «un risparmio complessivo di 100 ore a settimana, spegnendo gli impianti di riscaldamento alimentati sia a gas che ad energia elettrica nelle ore relativamente più calde della giornata e un’ora prima la sera».



Regione Lazio chiude riscaldamento per due ore al giorno

A prepararsi è anche la Regione Lazio, che spegnerà il riscaldamento nelle sue sedi per due ore al giorno. «In queste ore viviamo una imprevedibile tragedia umana, per l’invasione di Putin dell’Ucraina e gli effetti sulle persone sono già entrate nelle case con il caro energia. Noi abbiamo preso la decisione di abbassare il riscaldamento di un grado e di spegnerlo in tutte le sedi regionali per due ore al giorno. Questo per dare una mano non solo simbolicamente», ha detto il presidente Nicola Zingaretti, per il quale al momento il settore trasporti non sarà toccato.