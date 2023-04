Dal patto di stabilità al Mes, oggi Giorgetti a confronto con i ministri Ue a Stoccolma

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Alla due giorni che si apre in queste ore alle porte di Stoccolma con la riunione dell’Eurogruppo e dell’Ecofin (i ministri delle Finanze dei 27) l’attenzione è tutta sulla riforma del Patto di stabilità e la ratifica del Mes da parte dell’Italia . Le reazioni a caldo sulla riforma del Patto sono già arrivate a pochi minuti dall’annuncio della proposta della Commissione Ue, con la “costruttiva” bocciatura tedesca, le resistenze francesi su regole uniformi e automatiche e la delusione sull’impossibilità di scomputo degli investimenti strategici dal debito del ministro italiano Giancarlo Giorgetti. Il ministro partirà per Stoccolma al termine delle votazioni sulla relazione al Def previste per oggi in Parlamento.

La proposta della Commissione Ue sulle regole di bilancio

Formalmente i lavori non hanno in agenda la nuova governance economica. «Troppo poco il tempo per digerire le proposte», ha spiegato un funzionario europeo. Ma non c’è alcun dubbio che se ne parli, soprattutto durante la cena del primo giorno. Con l’occasione sarà fitta l’agenda di Giorgetti, che in incontri bilaterali dovrebbe vedere, tra gli altri, il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, la presidente della Bce Christine Lagarde, l’europarlamentare del Pd e presidente della commissione Economia all’Eurocamera Irene Tinagli e il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe.

Loading...

Concretamente i primi a riunirsi a Stoccolma saranno i ministri delle Finanze dell’Eurozona, con un focus tra l’altro sulla crisi delle banche e l’unione dei capitali. Probabile un primo confronto sulla riforma della Commissione sulla gestione delle crisi e garanzia dei depositi che ha disatteso gli auspici tedeschi su una deroga per le Landesbanken e Sparkassen (avranno però un periodo di transizione) e quelli italiani sui requisiti anticrisi (Mrel) che verranno richiesti in via di principio anche alle banche medio-piccole italiane (ma il Fondo interbancario avrà un ruolo rafforzato).

Il nodo Mes

Con le recenti crisi bancarie è tornata d’attualità anche la riforma che rende il Meccanismo europeo di stabilità “paracadute” (o “backstop”) del Meccanismo di risoluzione delle grandi banche in dissesto. Ed è dunque atteso che all’Eurogruppo venga chiesto conto all’Italia dei piani di ratifica del Mes. «Ora più che mai è cruciale assicurare la potenza di fuoco delle nostre istituzioni», ha affermato un funzionario europeo segnalando che la mancata ratifica italiana, l’unica mancante, paralizza anche riflessioni su ulteriori riforme del Mes. La posizione del governo è invece che prima della ratifica il Mes vada cambiato rendendolo «un veicolo per la crescita».

Giorgetti: crisi banche non sintomatica di salute Italia

Sulle crisi bancarie negli Usa e in Svizzera, intanto, Giorgetti, intervenuto al question time alla Camera, ha affermato di ritenerli «non sintomatici dello stato di salute del sistema bancario italiano» e ha escluso che avranno «effetti diretti» sulle banche italiane.