Dal pegno non possessorio liquidità da 7,7 miliardi per le aziende

Si tratta di una rivoluzione per il settore industriale e manifatturiero italiano, che permette di liberare nuove risorse in un momento di forte incertezza permettendo alle imprese di attrarre investimenti per lo smobilizzo o il finanziamento del proprio magazzino. Secondo le stime fatte da Supply@Me Capital, fintech attivo nel comparto dell'inventory monetisation, il potenziale di scorte che in Italia potrebbero essere monetizzati vale 7,7 miliardi di euro.

Il calcolo è stato fatto sulla base di tute le società italiane che rispettano i criteri del decreto n.114 del 25 maggio 2021 del Mef e che quindi possono accedere al pegno non possessorio: l'accesso alle società del settore manifatturiero e industriale ed è condizionato alla chiusura degli ultimi tre bilanci in attivo, registrando ricavi positivi derivanti dall'attività di impresa. Di quelle considerate sono state valutate quelle che abbiano la tipologia e la rotazione del magazzino necessarie, dal momento che è per esempio di fondamentale importanza che il magazzino ruoti almeno una volta l'anno per liberare liquidità all'impresa.

Anche il comparto della monetizzazione dell'inventario è facilitato da soluzioni innovative che riescano a sfruttare i vantaggi della blockchain in ambito supply chain, per abilitare in maniera rapida e semplice il monitoraggio della filiera produttiva, la provenienza e la qualità dei beni, il costante aggiornamento della consistenza e del valore dei magazzini.

Dal punto di vista tecnologico Supply@Me, quotata al London Stock Exchange, ha introdotto lo scorso anno anche in Italia il servizio di “inventory monetisation”, permettendo alle aziende di cedere il loro magazzino a società di inventory trading che, proprio attraverso il pegno non possessorio, potranno essere finanziate più agevolmente da banche o fondi di investimento e, conseguentemente, mettere a disposizione delle aziende nuova liquidità per migliorare il proprio capitale circolante.