Dal pesce al vino, il delivery specializzato aumenta le possibilità di scelta

3' di lettura

Il boom del delivery ha cambiato le abitudini degli italiani che, sempre più numerosi, scelgono di ricreare a casa quell'atmosfera che trovavano al bar o al ristorante in tempi pre Covid-19. Questo ha permesso a molte startup, nate come specializzate, di espandere il proprio raggio d'azione offrendo anche una possibilità di supporto ai piccoli produttori locali in difficoltà.



In quest'ottica Nieddittas, il brand che gestisce la filiera della mitilicoltura nel Golfo di Oristano e che lo scorso marzo ha inaugurato il delivery, ha deciso di potenziare il servizio proponendo, oltre al pesce fresco, anche specialità tipiche sarde realizzate da produttori locali: vino Vermentino e Monica, olio extra vergine di oliva, pasta artigianale, fregola, lorighittas, sale marino e formaggi.

Loading...

L'operazione ha permesso di creare così un rapporto virtuoso con i propri clienti, in un'ottica di salvaguardia e attenzione verso la produzione made in Sardegna dei piccoli e, al momento in difficoltà, produttori locali. Un’opportunità per tutti di espandere il proprio business anche oltre i confini regionali. In un anno di attività, infatti, la start up ha consegnato oltre 20 tonnellate di pesce fresco e mitili non solo in Sardegna, ma anche a Milano e a Roma.

Le cozze restano in cima alle richieste degli italiani che hanno anche ordinato, in particolare, il polpo, soprattutto a Milano e a Roma, e l'orata in Sardegna. L'isola la fa da padrone per il maggior numero di ordini, Cagliari in primis, seguita da Milano e Roma. A Milano si spende di più, in media 100 euro a ordine, e si sceglie il pesce più nobile: ostriche, astici, aragoste e pesci come il dentice e il pagro.

Oltre al pesce fresco, a crescere maggiormente nel delivery è stato il mondo del vino: +10% rispetto al volume di acquisti dell'anno precedente, con più di otto milioni di compratori, con un giro d'affari che, secondo i dati dell'Osservatorio Wine Monitor di Nomisma, si aggira tra i 150 e i 200 milioni di euro.