Dalla Fed al nuovo Qe, i 5 eventi che spingeranno i mercati nei prossimi 6 mesi

5) Il nuovo Qe

Il nuovo piano di acquisti di titoli annunciato giovedì scorso dalla Bce viene citato come uno dei potenziali “market mover” nei prossimi 6 mesi. La misura ha sorpreso gli investitori. Non tanto per l’ammontare che la Bce ha detto di voler acquistare mensilmente (20 miliardi contro i 30-40 messi in conto da alcuni analisti) quanto per la durata a tempo indeterminato che tale misura potrebbe avere. Solo il 5% degli investitori che hanno partecipato al sondaggio tuttavia crede che tale misura potrà contribuire a spingere i mercati nei prossimi mesi. Una percentuale bassa che si spiega con il fatto che la misura era già stata abbondantemente scontata.

4) Accordo sulla Brexit

L’uscita senza accordo della Gran Bretagna dall’Unione europea rappresenta una grossa spada di Damocle per i mercati con l’avvicinarsi della scadenza del 31 ottobre 2019. È vero tuttavia che le probabilità di un “no-deal” si sono fortemente ridimensionate dopo le ripetute sconfitte parlamentari del premier Boris Johnson il cui atteggiamento barricadero è stato ridimensionato. Ci vorrebbe la sfera di cristallo per indovinare come andrà finire la complicata partita a scacchi tra Londra e Bruxelles ma una cosa è certa: con una positiva risoluzione della controversia sparirebbe uno dei maggiori fattori di incertezza sui mercati. Secondo il 7% degli intervistati un accordo sulla Brexit potrebbe alimentare la propensione al rischio tra gli investitori.

3) Un piano cinese per le infrastrutture

La Repubblica Popolare in pochi anni ha scalato la classifica delle maggiori economie al mondo e oggi il Pil cinese è il secondo al mondo dopo gli Usa. Ma dopo anni a crescere a doppia cifra la macchina sta rallentando la corsa. Soprattutto per l’incertezza alimentata dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti. Per controbilanciare questa debolezza Pechino potrebbe decidere di utilizzare parte delle sue immense riserve per dare un’accelerazione ai suoi investimenti in infrastrutture. Secondo più del 15% degli intervistati una simile decisione potrebbe dare una spinta all’economia tale da rappresentare innescare una fiammata delle Borse.

2) Un taglio dei tassi Fed di 50 punti

La decisione della banca centrale americana di tagliare il costo del denaro è stata una delle notizie che ha contribuito ai forti rialzi messi a segno dalle Borse da inizio anno. Ma la Fed, che questa sera comunicherà le sue decisioni di politica monetaria, potrebbe decidere di sorprendere gli investitori con un taglio di mezzo punto percentuale del costo del denaro. Se così facesse inevitabilmente finirebbe col sorprendere i mercati, che si attendono un taglio di 25 punti, ma è assai improbabile che ciò avvenga: una riduzione del costo del denaro di una tale entità è difficile da giustificare alla luce dei fondamentali e per Powell si tratterebbe di una chiara cessione alle richieste di Trump che minerebbe pesantemente l’indipendenza della Fed. Ma nulla è da dare per scontato e secondo il 25% dei gestori una sorpresa Fed potrebbe dare una spinta agli indici.

1) Uno stimolo fiscale tedesco

Mario Draghi lo ha ricordato più volte nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato l’ultima tornata di stimoli monetari: ora la palla passa ai governi che devono fare la loro parte, quando possono, per stimolare la crescita dell’economia. Un messaggio chiaramente indirizzato alla prima economia dell’Eurozona: la Germania. La locomotiva tedesca da tempo sta dando evidenti segnali di rallentamento e potrebbe rilanciare il Pil con un piano di investimenti per la riconversione “verde” dell’economia. La Germania ha abbondanti risorse a sua disposizione per farlo avendo accumulato forti surplus di bilancio. In questi giorni si è parlato di un piano da 50 miliardi. Il piano verrà presentato il prossimo 20 settembre e secondo oltre il 30% dei gestori intervistati da BofA la svolta keynesiana di Berlino potrebbe rappresentare una novità tale da dare la spinta ai mercati nei prossimi 6 mesi.