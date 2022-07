Dal piano 28mila ingressi nella Pa che ha perso 267mila dipendenti

I 20mila posti sono potenziali, perché in molti casi (soprattutto in Province e Città) le sofferenze dei bilanci reali non permettono di pagare davvero gli stipendi ipotizzati dalle regole. E le sole amministrazioni locali, nei calcoli realizzati da Intesa Sanpaolo elaborando i dati del Conto annuale del personale pubblico, i posti equivalenti a tempo indeterminato sfumati negli ultimi 11 anni sono 161mila: con una flessione del 10,7%, decisamente più marcata rispetto al -4,4% registrato nei ministeri e nel resto della Pa centrale. Ma c’è di più.

Il nodo dell’età media (elevata) dei dipendenti della Pa

Gli organici languono soprattutto dove i fondi del Pnrr si intensificano, cioè nel Mezzogiorno destinatario della riserva del 40% pensata per realizzare l’obiettivo della «coesione territoriale», trasversale a tutti gli interventi del Piano. Lo mostra bene un altro indicatore della crisi del personale pubblico: l’età media. È elevata ovunque, in una Pa in cui il dipendente-tipo ha superato i 50 anni nel 2019. Ma sale sopra i 55 anni nei Comuni di Campania, Sicilia e Basilicata, e gli over 55 sono la maggioranza (in alcuni casi i due terzi) dei dipendenti anche in Campania, Puglia e Molise. Si tratta di amministrazioni dove l’esodo verso la pensione promette di essere imponente nei prossimi anni, con un problema di turn over complicato da gestire mentre i progetti sono in piena corsa.

La parità di genere

Tra le promesse del Pnrr c’è anche la promozione della parità di genere nella Pa attraverso i criteri guida per il reclutamento e la mobilità. Ma anche in questo caso bisogna stare attenti.

La pubblica amministrazione italiana è già femminile, perché il 58% dei dipendenti pubblici sono donne.

Il problema è la «segregazione verticale», che riduce al 36% la quota femminile quando si guarda alla dirigenza e la schiaccia ulteriormente al 32% se ci si concentra sull prima fascia. Un fenomeno che per essere combattuto ha bisogno di politiche di conciliazione e di un cambio di cultura, oltre che di principi guida sul reclutamento.